「この人といると成長できそう！」と感じさせる男性の特徴８パターン
ただ漠然と好意を持たれるだけでなく、「一緒にいると成長できる」と思われているとしたら、女性との間に深い絆を感じられるのではないでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者に聞いた「『この人といると成長できそう』と感じさせる男性の特徴」をまとめてご紹介します。
【１】困ったことを相談したとき、親身になって一緒に考えてくれる。
多くの女性は、「一緒に悩みを受け止めてくれるパートナー」（３０代女性）を求めています。「他社からヘッドハントされて悩んでいたとき、移籍先の将来性などを分析してくれた」（３０代女性）というように、女性の立場で真剣に考える姿勢が、信頼感に結びつくようです。
【２】どんなに辛いときでも、前向きな姿勢を忘れない。
落ち込んでいるときは、根がポジティブな男性が頼もしいムードメーカーとなります。「二人同時に失業中、『次はどんな仕事をしようかと思うと、ワクワクするよねー』と言われて、クヨクヨと悩むのをやめた」（２０代女性）など、前に踏み出す元気をくれることがあるようです。
【３】ブレない自分を持っている。
「何があっても信念を貫こうとする人となら、辛いことでも一緒に乗り越えられる」（２０代女性）など、「ブレない男性」を評価する声が多く寄せられています。「決めたことをやり通す姿勢に惹かれた」（２０代女性）というように、敬意が好意に発展するケースもあるでしょう。
【４】自分の悪いところを遠慮せずにはっきり言ってくれる。
「初対面の人の前で無愛想になってしまう癖を『人見知りなのはしょうがないけど、誤解されるよ』と注意されて、ムッとしつつも『よくわかってるなあ』とうれしかった」（１０代女性）など、耳の痛い話でも愛情を伴っていれば、好意的に受け止められる場合があるようです。
【５】いろいろな価値観・考え方を教えてくれる。
「営業部署に異動が決まって泣いていたら、『社外の人と知り合えるチャンスだね』と励まされた」（２０代女性）など、自分と違うものの見方を示されて、心が軽くなった経験のある女性は多いようです。ただ同情するのではなく、建設的なアドバイスを送るのがポイントでしょう。
【６】自分のいいところをよく見ていて、しっかりほめてくれる。
「がんばりをちゃんと見ていてくれると、励みになる」（２０代女性）など、よき理解者がいるということは、何をするにも大きな心の支えになるようです。「わたしは、ほめられて伸びるタイプ」（１０代女性）という女性には、きちんと口に出して賞賛の言葉を送ると効果的でしょう。
【７】自分が知らないことを知っている。
「渋好みの彼氏の影響で和装のよさに目覚めた」（２０代女性）というように、男性の導きで新たな世界を知ることを、多くの女性は前向きに受け止めています。「異業種の元カレのお陰で人脈を開拓できた」（２０代女性）など、人間関係の広がりも歓迎されることが多いようです。
【８】目標に向かって地道な努力を重ねている。
「忙しくても、スキルアップのために英会話スクールに通うなんて偉い」（２０代女性）というように、女性は努力をいとわない男性を尊敬のまなざしで見ています。「志望校合格を目指す彼氏の影響で、自分も猛勉強」（１０代女性）など、男性からいい刺激を受ける場合もあるようです。
男性のタイプによって、ほかにもさまざまな「『この人といると成長できそう』と感じさせる特徴」があると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
【１】困ったことを相談したとき、親身になって一緒に考えてくれる。
多くの女性は、「一緒に悩みを受け止めてくれるパートナー」（３０代女性）を求めています。「他社からヘッドハントされて悩んでいたとき、移籍先の将来性などを分析してくれた」（３０代女性）というように、女性の立場で真剣に考える姿勢が、信頼感に結びつくようです。
落ち込んでいるときは、根がポジティブな男性が頼もしいムードメーカーとなります。「二人同時に失業中、『次はどんな仕事をしようかと思うと、ワクワクするよねー』と言われて、クヨクヨと悩むのをやめた」（２０代女性）など、前に踏み出す元気をくれることがあるようです。
【３】ブレない自分を持っている。
「何があっても信念を貫こうとする人となら、辛いことでも一緒に乗り越えられる」（２０代女性）など、「ブレない男性」を評価する声が多く寄せられています。「決めたことをやり通す姿勢に惹かれた」（２０代女性）というように、敬意が好意に発展するケースもあるでしょう。
【４】自分の悪いところを遠慮せずにはっきり言ってくれる。
「初対面の人の前で無愛想になってしまう癖を『人見知りなのはしょうがないけど、誤解されるよ』と注意されて、ムッとしつつも『よくわかってるなあ』とうれしかった」（１０代女性）など、耳の痛い話でも愛情を伴っていれば、好意的に受け止められる場合があるようです。
【５】いろいろな価値観・考え方を教えてくれる。
「営業部署に異動が決まって泣いていたら、『社外の人と知り合えるチャンスだね』と励まされた」（２０代女性）など、自分と違うものの見方を示されて、心が軽くなった経験のある女性は多いようです。ただ同情するのではなく、建設的なアドバイスを送るのがポイントでしょう。
【６】自分のいいところをよく見ていて、しっかりほめてくれる。
「がんばりをちゃんと見ていてくれると、励みになる」（２０代女性）など、よき理解者がいるということは、何をするにも大きな心の支えになるようです。「わたしは、ほめられて伸びるタイプ」（１０代女性）という女性には、きちんと口に出して賞賛の言葉を送ると効果的でしょう。
【７】自分が知らないことを知っている。
「渋好みの彼氏の影響で和装のよさに目覚めた」（２０代女性）というように、男性の導きで新たな世界を知ることを、多くの女性は前向きに受け止めています。「異業種の元カレのお陰で人脈を開拓できた」（２０代女性）など、人間関係の広がりも歓迎されることが多いようです。
【８】目標に向かって地道な努力を重ねている。
「忙しくても、スキルアップのために英会話スクールに通うなんて偉い」（２０代女性）というように、女性は努力をいとわない男性を尊敬のまなざしで見ています。「志望校合格を目指す彼氏の影響で、自分も猛勉強」（１０代女性）など、男性からいい刺激を受ける場合もあるようです。
男性のタイプによって、ほかにもさまざまな「『この人といると成長できそう』と感じさせる特徴」があると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）