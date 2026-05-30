健康に良いのは「何歩」歩くことなのか？ 認知症予防になるというのは本当なのか？ 「文藝春秋」6月号掲載の「歩く」の最新研究から、一部紹介します。

【画像】東京大学大学院で老化生命科学を研究する久恒辰博准教授

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「歩く」ことが健康にいい影響を及ぼすことは、近年のさまざまな研究によってエビデンスが揃ってきている。

たとえば、2025年、シドニー大学の研究者らが学術誌『The Lancet Public Health』で発表した最新の調査結果によれば、「1日に7000歩歩く人は2000歩しか歩かない人と比べて、心血管疾患による死亡リスクが47％低下、認知症の発症リスクが38％低下など、主要な病気のリスクが大幅に下がる」という。

高齢者の大きな関心事である認知症のリスクが「38％低下」と言われると、「すぐにでもウォーキングを始めよう」と思う人もいるのではないか。

歩くことと認知症のリスクが下がることの医学的な因果関係は、実際のところ、どの程度わかっているのだろうか。東京大学大学院、新領域創成科学研究科で老化生命科学を研究する久恒辰博准教授に聞いた。

「記憶力や認知機能の低下に代表される脳の老化は、生活習慣の改善によって、ある程度抑えられることがわかってきました。歩くことが脳の老化予防につながることは間違いない。ただし、認知機能の向上に運動がどのように関与しているのか、その詳しい仕組みの解明はこれからです」（久恒氏）



写真はイメージ ©graphica／イメージマート

とはいえ、今や、歩くこと（運動）は認知症予防対策の定番メニュー。久恒研究室でも、認知症の7割近くを占めるアルツハイマー型認知症（アルツハイマー病）の予防につながる生活習慣として、ウォーキングなどの運動習慣や食事、睡眠、社会交流に着目し、研究を進めている。

久恒准教授の専門は脳の海馬の研究である。記憶や学習を司る海馬は認知機能や感情に関係しているが、その海馬では、高齢になっても新しいニューロン（神経細胞）が生まれているという。

「年をとると脳の細胞は減る一方で、増えたり再生したりすることはないと、かつては考えられていました。しかし、大人になっても脳は成長し、修復する能力を保っているのです。今年2月に『Nature』で発表された研究論文にも、平均的な高齢者よりも認知機能が高く保たれている“スーパーシニア”の脳には、新生ニューロンの数が普通の高齢者の約2倍もあったことが報告されています」

つまり、高齢になっても新生ニューロンが次々と生まれる脳は認知症になりにくいということ。

そして、新しいニューロンを増やす方法のひとつが「運動」だということも、マウスを使った動物実験では明らかになっているという。

「7年遅らせることができる」

では、どのくらい運動すれば、認知症を防げるのだろう。

「2006年にアメリカの国立老化研究所が65歳以上の人を対象に行った疫学調査では、15分以上の運動を週に3回以上行うと、アルツハイマー病のリスクが35〜40％減ったそうです。そこで私たちも『15分の運動を週に3回』を、脳の老化を防ぐ生活習慣として勧めています」

気になる「歩数」についてはどうか。

「先のシドニー大学の研究は、7000歩で健康効果がほぼ最大化されると分析している。同様に最近の研究では、高齢者であれば1万歩も歩く必要はなく、最低ラインで日に3000歩、6000歩か7000歩くらいで十分だとするものが多いようです」

2025年11月に『Nature Medicine』で発表された最新研究も、「1日に5000〜7500歩歩くと認知機能の低下を平均約7年、3000〜5000歩でも約3年遅らせることができる」としている。

これはハーバード大学医学部を中心とする研究チームが行った大規模なコホート研究（集団追跡調査）で、まだ症状の出ていない50〜90歳の約300人を最長14年にわたって追跡したもの。

医学・生命科学分野においてトップクラスの学術誌に掲載されたこともあり「信頼性が高い」と久恒准教授は評価する。

この研究のミソは「少ない歩数でも効果あり」ということではない。実は、認知症予防の常識を変えるかもしれない重大な科学的知見が示されているのだ。

これまでアルツハイマー病の原因として考えられていたのは、アミロイドβという“蛋白質のゴミ”である。これが発症の10〜20年前から脳のなかに溜まり、「老人斑」と呼ばれるシミのようなものができることで、ニューロンがダメージを受け、認知機能に悪影響が出るとされてきた。それゆえ、アミロイドβの除去法が盛んに研究されてきたのである。

※本記事の全文（7000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年6月号に掲載されています（梶山寿子「最新研究『歩く』は認知症、血管疾患を防ぐ」）。

全文では、以下の内容が語られています。

・歩いて一酸化窒素を生み出せ

・五感をフルに使って散歩する

・「50歳頃」が歩き方の境目

（梶山 寿子／文藝春秋 2026年6月号）