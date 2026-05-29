＜放課後トラブル！？＞小1息子の友達にイラつく！ルールが守れないなら遊びに来てほしくないけど…
子どもが放課後に友達を家に連れてくることもあるでしょう。家のルールを守ってくれるならいいですが、ママたちの言うことを聞かない友達もいるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『小1息子の友達のことです。「家の中で遊ぶときは2階、リビングには入らないで」と伝えているのに入ってきます。下に1歳の子がいますが、抱っこしたりお昼寝の邪魔をしたり。そして乱暴なのも気になります。息子の言い方が気に入らなかったらしく、「なんて言った？」と言って押さえつけることもあります。息子が嫌がっても離さないので、さすがにやめさせました。遊びにきてほしくはないけれど、放課後に遊べる友達はその子しかいないため、もう少し見守った方がいいのかもと思っています。息子は乱暴されるとき以外は楽しそうにはしています。皆さんなら、どうしますか？』
子どもが遊びたいなら家以外の場所で
『まず家で遊ばせない。そういう子は図々しくなる一方。「外で遊べ」と言って、家に入れなければいい』
『子どもが遊びたいなら約束して遊べばいいと思うけれど、自宅には入れない』
その友達は、息子さんにとって放課後遊べる唯一の友達なのだそう。そのため息子さんに「遊ばないように」と言うのは、友達を奪うことになってしまいそうですね。その子に乱暴なことをされる以外は楽しそうに過ごしているとのことですから、仲よく過ごしている時間の方が多いのかもしれません。とはいえ投稿者さんとしては、他の部屋に勝手に入ったり下の子に触れたりされるのはストレスでしょう。他のママたちからのアドバイスにあるように、その子とは外で遊んでもらって、家の中に入れないようにするのも手ですね。
息子さんに親としての気持ちを伝える？
『そのうち冷蔵庫のものを勝手に飲み食いしそう。私なら｢他人に迷惑かけてなんとも思わないような子とは遊んでほしくない｣と、息子に言ってしまうかも』
『その子と付き合う意味がわからない。人の家で好き勝手して乱暴までするんでしょ？ 叱って改善がないなら出禁にするし、乱暴なんてされたら付き合いをやめさせる』
わが子が友達に乱暴なことをされたら、親として黙っていられなくなるもの。投稿者さん自身も、友達が乱暴なことをするのをとめていますから、また同じことが起きるのではないかと心配になりますよね。その友達は息子さんにとって大切な人なのかもしれません。でも子どもを守るためには、「遊ばないでほしい」と気持ちを伝えるのもよさそうです。友達のことが嫌いなのではなく、息子さんが怪我をしたり嫌な思いをしたりするのを避けたいということをきちんと伝えれば、息子さんも理解してくれるのではないでしょうか。
『あなたの家のルールを守ってくれないような友達、わが子に必要なの？』
あるママが言うように、「家のルールを守らない、乱暴なことをするような友達はわが子にとって必要なの？」という疑問も湧いてきます。今の時点でイライラする行動をとるのですから、今後エスカレートする可能性もありますよね。息子さんが放課後に遊べるたった1人の友達ということですが、もっと違う方法で友達を作ることを考えてみてもいいのかもしれません。
息子さんに習い事をさせてみては？
『私なら体操教室やスイミングに通わせて、その子と遊ぶ時間をなくす。その友達と関わらないようにする』
『習い事でもはじめて、やんわり距離をとる方がいいよ』
放課後の時間を遊びではなく習い事に使うことで、その友達と遊ぶことはなくなりますね。息子さんが興味をもつようなことであれば、楽しみながら通うのではないでしょうか。習い事でいろいろな経験を積むこともできますし、体力の向上なども期待できるかもしれません。それにそこで新しい友達を作れるのではないでしょうか。息子さんがどんなことに興味があるのかを探りつつ、放課後の時間を使えるようなことを取り入れていくのもよさそうです。