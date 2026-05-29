納期の早さでライバルに立ち向かう！

日産は2026年2月12日、人気のミドルクラスミニバン「セレナ」のマイナーチェンジモデルを発売しました。

トヨタの「ノア／ヴォクシー」やホンダの「ステップワゴン」としのぎを削るファミリー向けモデルですが、どのような進化を遂げたのでしょうか。併せて、最新の納期もお伝えします。

【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「“家族向け”3列シートミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

今回のマイナーチェンジでは、クルマとしての魅力も一層高められています。

外観では、「LUXION（ルキシオン）」と「ハイウェイスターV」のデザインが変更され、フロントグリルやアルミホイールに新デザインが採用されました。同時に、最上級グレードのLUXIONには専用インテリアが与えられ、内外装ともに上質感を演出しています。

機能面では、Googleを搭載した最新の「NissanConnectインフォテインメントシステム」や、最新カメラ技術を用いた「インテリジェントアラウンドビューモニター」が採用されました。

このモニターには、3D映像で車両周辺を確認できる「3Dビュー」や、交差点などでの死角確認をサポートする「フロントワイドビュー」といった機能が備わり、安全運転を力強くサポートします。

さらに、システムのアップデートにより、ドアの施錠忘れや窓の閉め忘れを通知する機能、離れた場所からクルマを見守る新サービス「リモートフォトショット」にも対応し、利便性がさらに向上しています。

セレナは1991年に初代が「バネットセレナ」としてデビューし、1994年のマイナーチェンジで現在の車名となりました。代を重ねるごとにその人気を不動のものとし、特に2016年5月登場の5代目モデルは、2018年3月に追加されたハイブリッド「e-POWER」が人気を博し、2018年上半期にはミニバン販売台数No.1を獲得するほどのヒット作となりました。

2022年11月には6代目となる現行モデルへ刷新。初代から支持される「家族のためのミニバン」というコンセプトはそのままに、内外装の一新、先進運転支援「プロパイロット」の機能向上、そして効率と力強さを両立した第2世代「e-POWER」の採用など、一層の進化を遂げました。

2024年10月には、日産独自の電動四輪制御技術「e-4ORCE」を搭載した4WDモデルも設定され、滑りやすい路面での安定性はもちろん、力強い加速やカーブでの安定した走り、揺れの少ない乗り心地を可能にしています。

ボディサイズは全長4690mm×全幅1695-1715mm×全高1870mm、ホイールベースは2870mmと、都市部でも取り回しの良いサイズ感を維持しています。

パワートレインは2リッターガソリンモデルとe-POWERモデルが用意され、それぞれに2WDと4WD（e-POWER車はe-4ORCE）が設定されます。

価格は278万5200円から499万8400円（いずれも消費税込み）です。

首都圏にある日産ディーラーによると、新型セレナはおおよそ2か月程度で納車可能（グレードや仕様によって異なる）とのことで、こちらも直近で一部改良が行われたばかりのライバル車であるノア／ヴォクシーよりも短期間で納車が可能だと知って驚くユーザーも多いといいます。

また、日産の公式HPでも工場出荷時期目処は1から2ヶ月程度とアナウンス（2026年5月15日時点）されており、発売から3ヶ月半が経過した現在でも安定した供給が実現できているようです。

ファミリーカーは便利な道具としてすぐにでも活躍してほしいものであり、短期間での納車が可能という点は、購入を決める上で非常に重要な要素です。

進化した安全装備や快適性もさることながら、それをすぐに手に入れられるという事実は、子育て世代にとって大きな魅力となるでしょう。

マイナーチェンジで魅力を増したセレナが、短納期を武器に、ライバルを検討しているユーザーにとっても見逃せない選択肢となりそうです。