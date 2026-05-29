「感謝カンゲキ雨嵐です」TVerが嵐作品を一挙公開。「最後の約束」は初配信

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、国民的アイドルグループ「嵐」が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part3を、2026年5月29日から開始しました。

嵐の思い出がよみがえる企画に、SNSでは「心からありがとう」「感謝カンゲキ雨嵐です」「めっちゃ嬉しい」「6月になっても嵐に会える」「最高すぎる」といった声が寄せられています。

嵐は5月31日に開催する東京ドームでのコンサートをもって、グループとしての活動を終了します。

花男、魔王など名作ばかり

注目の作品は、嵐が主演を務めた「最後の約束」。TVerおよび動画配信サービスでは初配信です。6月30日23時59分まで配信されます。

そのほかの配信中の作品は以下の通り。

＜大野智さん出演作品＞

●魔王（TBSテレビ／2008年）

●歌のおにいさん（テレビ朝日／2009年）

●怪物くん（日本テレビ／2010年）

●もう帰ってきたよ!! 怪物くん全て新作SP（日本テレビ／2010年）

●怪物くん 完全新作スペシャル!!（日本テレビ／2011年）

●鍵のかかった部屋（フジテレビ／2012年）

●死神くん（テレビ朝日／2014年）

●世界一難しい恋（日本テレビ／2016年）

＜櫻井翔さん出演作品＞

●特上カバチ!!（TBSテレビ／2010年）

●謎解きはディナーのあとで（フジテレビ／2011年）

●君に捧げるエンブレム（フジテレビ／2017年）

＜相葉雅紀さん出演作品＞

●マイガール（テレビ朝日／2009年）

●バーテンダー（テレビ朝日／2011年）

●ラストホープ（フジテレビ／2013年）

●僕とシッポと神楽坂（テレビ朝日／2018年）

●和田家の男たち（テレビ朝日／2021年）

●今日からヒットマン（テレビ朝日／2023年）

＜二宮和也さん出演作品＞

●南くんの恋人（2004）（テレビ朝日／2004年）

●少しは、恩返しができたかな（TBSテレビ／2006年）

●マラソン（TBSテレビ／2007年）

●DOOR TO DOOR〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜（TBSテレビ／2009年）

●フリーター、家を買う。（フジテレビ／2010年）

●ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜（フジテレビ／2023年）

＜松本潤さん出演作品＞

●きみはペット（TBSテレビ／2003年）

●花より男子（TBSテレビ／2005年）

●花より男子2（リターンズ）（TBSテレビ／2007年）

●バンビ〜ノ！（日本テレビ／2007年）

●ラッキーセブン（フジテレビ／2012年）

＜櫻井翔さん＆二宮和也さん出演作品＞

●山田太郎ものがたり（TBSテレビ／2007年）

作品によって配信期間が異なります。配信予定、内容は予告なく変更になる場合があります。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）