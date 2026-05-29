「うつ病の人」によくみられる「表情の特徴」はご存知ですか？【医師監修】

うつ病になると、「顔つきが変わった気がする」「以前より疲れてみえるといわれるようになった」と感じる方が少なくありません。周囲からの何気ない指摘をきっかけに、自身の外見の変化に不安を抱くケースもみられます。

うつ病では、顔の骨格や造形そのものが変化するわけではありませんが、気分の落ち込みや意欲低下、睡眠や体調の乱れといった心身の不調が重なることで、表情や全体の雰囲気に影響が現れることがあります。

本記事では、うつ病が顔つきや表情に与える影響について解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「うつ病」を発症すると「顔つき」に変化はあるの？表情の特徴も解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

前田 佳宏（医師）

うつ病が顔つきや表情に与える影響

うつ病の人によくみられる表情の特徴を教えてください

背景には、気分の落ち込みや意欲低下、物事に対する興味や喜びを感じにくくなるといった抑うつ症状があります。

また、思考や反応のスピードが低下し、相手の話に対して即座に反応できなくなることも理由です。

進行したうつ病の人はどのような顔つき、表情になりますか？

ただし、顔つきや表情の変化は個人差が大きく、すべての方に当てはまるわけではありません。また、外見だけで重症度の判断はできないため、1つの傾向として認識することが大切です。

表情の変化に加えて、気分の落ち込みが続く、楽しめない状態が長引く、生活に支障が出ているといった状態がみられる場合は、早めに医師に相談しましょう。

なお、うつ病の可能性を知る手段として、簡易抑うつ症状尺度（QIDS-J）を利用する方法があります。QIDS-Jは、睡眠や気分、興味・意欲、エネルギーなどに関する質問から、抑うつ症状の程度を確認できる自己記入式の評価尺度です。

参照：『うつ病チェック』（厚生労働省）

編集部まとめ



うつ病によって「顔つきが変わった」「表情が乏しくなった」と感じられることがありますが、顔の形が変化したわけではなく、気分の落ち込みや疲労、意欲低下といった症状によるものです。

うつ病による顔つきや表情の変化は、適切な治療と十分な休養を継続することで、改善が期待できます。外見上の変化のみを切り取って判断するのではなく、背景にある心身の不調に目を向けることが重要です。

顔つきや表情の変化は、心の健康状態を示すサインの可能性があります。気になる変化が続く場合は、早めに医師に相談しましょう。

参考文献

『うつ病』（厚生労働省）

『２ うつ病の主な症状と原因』（厚生労働省）

『３ うつ病の治療と予後』（厚生労働省）

『４ うつ病を防ぐ』（厚生労働省）

『うつ病チェック』（厚生労働省）