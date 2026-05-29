『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式をNHKで生放送！放送日時が決定

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国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式の模様を、6月13日にNHKにて生中継。その放送日時が決定した。

■授賞式直前のレッドカーペットから最優秀賞発表まで放送

『MUSIC AWARDS JAPAN』とは、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。

今回は6月13日に東京・有明で行われるが、NHKではTOYOTA ARENA TOKYOにて開催される授賞式・Grand Ceremonyの模様を、19時30分から22時50分まで、総合とBSP4Kで生中継（ニュースなどで35分間の中断あり）。主要部門をはじめとする最優秀賞の発表を生放送で伝えるのに加え、豪華アーティストたちのスペシャルパフォーマンスも届ける（出演アーティストなどは改めて発表）。

また、Grand Ceremonyの直前、18時からはNHK BS・BSP4Kで『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』と題し、授賞式直前のレッドカーペットに登場するアーティストたちを中継する他、関連イベントのライブ映像や、部門賞の紹介、直後の授賞式の見どころなど、『MUSIC AWARDS JAPAN』の魅力が溢れた、ここでしか観られない映像をたっぷり放送する。

音楽人5,000人が選ぶ国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を、ぜひチェックしよう。

そして、2025年5月22日に京都で開催、NHKで生中継され大きな反響があった第1回の授賞式も、6月6日24時10分よりNHK総合で再放送される。

■番組情報

NHK BS・BSP4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』

06/13（土）18:00～19:30

NHK総合・BSP4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部』

06/13（土）19:30～20:55

※NHK ONEにて同時配信・1週間の見逃し配信あり

NHK総合・BSP4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』

06/13（土）21:30～22:50

※NHK ONEにて同時配信・1週間の見逃し配信あり

【関連番組】

NHK総合『世界に響くJ-POP2026 ～MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル～』

06/04（木）22:00～22:45

NHK総合『ザ・グレイテスト・ヒッツ ～特別編・MUSIC AWARDS JAPAN特集～』

06/06（土）23:30～23:45

NHK総合『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』

06/06（土）24:10～26:09

※再放送

※NHK ONEにて同時配信・1週間の見逃し配信あり

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/