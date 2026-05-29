「過剰に攻撃するのはやめて」あっすん、ゆいぴすを擁護もXでは賛否の声「もうある種の病気」
人気キャバクラ嬢のあっすんさんは5月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じくキャバクラ嬢のゆいぴすさんを擁護する投稿をし、注目を集めています。
【投稿】「過剰に攻撃するのはやめて」
この投稿を引用して、あっすんさんは「ゆいは見た目は大人っぽく見えるけどまだ24歳で、中身は本当にピュアでめっちゃいい子なのよ」「若いから発言に責任持ちきれない部分もあるけど、メディアで変に切り取られたり炎上しすぎてるのを私は見てられない 本当にいい子だから、過剰に攻撃するのはやめてほしいです」とコメントし、ゆいぴすさんを擁護しました。YouTube番組『LAST CALL（ラストコール）』で共演する2人の信頼関係が感じられます。
コメントでは「若気の至りと言えるようなやんちゃをこぞって叩きすぎだとは思う」「あっすんが優しいのは分かるよ」「ゆいぴすにつきまとって集団叩きしてる人たち、枕営業してるみたいな根も葉もないデマを流す人たち、もうある種の病気だと思います」や、「24歳は立派な成人です」「24歳で発言に責任持てないの草」「ここまできたらさすがに擁護できないよwww」など賛否両論の声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【投稿】「過剰に攻撃するのはやめて」
「本当にいい子だから、過剰に攻撃するのはやめてほしいです」28日、ゆいぴすさんは自身のソロショットとともに「もう限界。誰を信用していいかわからない」と吐露。
この投稿を引用して、あっすんさんは「ゆいは見た目は大人っぽく見えるけどまだ24歳で、中身は本当にピュアでめっちゃいい子なのよ」「若いから発言に責任持ちきれない部分もあるけど、メディアで変に切り取られたり炎上しすぎてるのを私は見てられない 本当にいい子だから、過剰に攻撃するのはやめてほしいです」とコメントし、ゆいぴすさんを擁護しました。YouTube番組『LAST CALL（ラストコール）』で共演する2人の信頼関係が感じられます。
動画で現在の心境を語るあっすんさんに引用された投稿で、ゆいぴすさんは自身のYouTubeチャンネルにて公開した動画のリンクを掲載。『弱音吐かせて。誰を信用していいかわからなくてもう限界。』と題したその動画では、ゆいぴすさんが現在の心境を語っています。気になる人は視聴してみてはいかがでしょうか。
(文:熱帯夜)