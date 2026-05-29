３児の母のタレント・小倉優子（４２）が、フリフリのドレス姿を公開した。

小倉は２９日までに自身のインスタグラムを更新。「昨日の放送の『有吉の壁』にマジカルラブリーさんと出演させていただきました」（原文ママ）と記し、ドレスを着て、お笑いコンビ「マヂカルラブリー」と並んだショットをアップ。

「『ヒルナンデス！』で毎週お会いするマジラブさん 村上さんも野田さんもとにかく優しい！！ 語彙（ごい）量のない私の言葉を通訳してくれる村上さん 筋肉の話をいつも丁寧に説明してくれる野田さん こりん星の話を６０分真剣に聞いてくれたお二人 毎週感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、ハッシュタグをつけて「＃いつでもこりん星人に戻れます笑」と付け加えた。

この投稿には「３人のお母さんに見えない可愛さ」「ゆうこりん可愛い 何と素敵な衣装」「よみがえったねー」「こりん星に行きてー」「顔ちいさっ！」「可愛い過ぎでしょ」「かわいい衣装がとてもお似合いですね」「お顔半分！！」などのコメントが寄せられた。

小倉は２０１１年にヘアメイクアーティストの男性と結婚し、１２年に長男、１６年に次男が誕生するも１７年に離婚。１８年１２月に歯科医師と再婚し、２０年７月に三男を出産したが、２１年７月に離婚を発表した。また、テレビ番組の企画で受験に挑戦し、２３年４月から白百合女子大に進学したが、２５年５月に日本女子大通信教育課程に編入したことを公表した。