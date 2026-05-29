イオンリテールは、ビューティテックブランド「ANLAN（アンラン）」のイオン限定ピンクカラーモデルの美容家電を、6月1日より「イオン」「イオンスタイル」約200店舗と「イオンスタイルオンライン」で本格展開することを発表した。

【画像あり】上品な淡いピンク色の本体カラー

ANLANは中国発のビューティテックブランドで、イオンリテールは店頭販売としては日本初となる取り扱いを3月から開始している。今回展開されるのは、SNSで話題となっている「ANLAN EMS 目元美顔器」や、日本初上陸となる「ANLAN クラシックツボ」など、イオン限定のピンクカラーモデル最大9品目。上品な淡いピンク色で仕上げられている。

売場ではサンプルを展示し、色味やサイズ感を確認したうえで購入できる環境を提供するという。

商品の一例として、「ANLAN ロイヤルウォーターピーリング ピンクカラーモデル」は、約2万4000回/秒の超音波振動で毛穴汚れやメイク残りを除去するアイテム。一体型構造で完全防水を実現しており、入浴時にも使用できる。クレンジング・導入・EMS・LEDの4つのケア機能を1台に集約した。価格は3979.80円（税込）。

「ANLAN EMS 目元美顔器 ピンクカラーモデル」は、温熱・EMS・振動・イオン・赤青LEDの6機能を搭載し、目元や口元のケアに対応する。約55gの軽量設計で、美容液と併用することで浸透をサポートする。価格は3190円（税込）。

「ANLAN ホットビューラー（クリップ式）ピンクカラーモデル」は、10秒で予熱が完了する時短仕様のホットビューラー。2段階の温度調整で、まつ毛の毛質に合わせてカールをキープできる。価格は2380.40円（税込）。

日本初上陸となる「ANLAN クラシックツボ ピンクカラーモデル」は、フェイスとボディの両方に対応するケアアイテム。9D立体球面が指圧のような感触を再現し、最大20VのEMSが深層筋肉にアプローチする。7色のLEDライトも搭載した。価格は4779.50円（税込）。

（文＝リアルサウンドテック編集部）