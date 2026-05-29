「対戦相手がインチキだ」米識者が投手・大谷翔平に“難癖”…「すべては前提条件を踏まえて評価されるべきだ」

投手・大谷に対して米識者が異論を訴えた(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が、投手としてここまで9試合に登板して5勝2敗、防御率0.82の好成績を収めている。サイ・ヤング賞候補にも挙げられる中、米識者がまさかの異論を訴えた。

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米スポーツ専門局『ESPN』のコメンテーターでもあるロブ・パーカー氏が『MLB Network』の番組「MLB Now」に出演し、「投手・大谷」について言及した。

パーカー氏は今季の大谷について「それほど感銘を受けているわけじゃない。彼が誰と対戦してきたかを見てみろ。対戦相手がインチキだ。圧倒できて当然さ」と言い放った。

続けて「彼は勝率5割を超えているチームと2回しか対戦していない。それ以外の対戦相手は、箸にも棒にもかからないようなチームばかりだ。勝率5割以上のチームの1つであるパドレスにしても、今シーズンは打てていない。マニー・マチャドもタティスJr.も、さっぱり打撃が振るわないんだ」と指摘すると、「わかるよ、組まれたスケジュール通りの相手としか対戦できないんだからね。それを責めているわけじゃないし、彼が日程を決めているわけでもない。だが、すべては前提条件を踏まえて評価されるべきだ」と訴えた。

加えて「これまでの9登板を振り返ってみると、そのうち7回はロッキーズ、ジャイアンツ、そして貧打のパドレスといった面々だ。彼が対戦してきたのは、打てない弱小チームばかりなんだよ」と、難癖をつけた。