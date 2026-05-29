「匂わせてて尊い」黒木メイサ＆三浦孝太、“匂わせ”投稿に反響！ 「中高生みたいなことしとるなー」
俳優の黒木メイサさんは5月28日、自身のInstagramを更新。サッカー元日本代表の“カズ”こと三浦知良選手の次男で格闘家の三浦孝太さんとの“匂わせ”ではないかと話題になっています。
【写真】黒木メイサ＆三浦孝太が匂わせ？
コメントでは「メイサさんお誕生日おめでとうございます」「これからも女神でいてください」「美しいです」「メイサちゃんが世界一」「メイサ姉さんかっこいい ファッション美しい」「ヘルシーでかっこいいメイサちゃんが大好きです でもチャーミングな笑顔が1番好き ずーっと私の憧れです！」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
2人の投稿を見たファンからは「今日2人とも誕生日なんだよね 匂わせてて尊い」「お揃いとかペアルックとか私もしたいなー」「かっわえええええええ！！！」「尊いというかお互いファンもいるのに中高生みたいなことしとるなー」「赤西仁の後に普通に恋愛できる女最強だろ」「黒木メイサ38歳、三浦孝太24歳でびっくり 黒木メイサ綺麗だもんね」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】黒木メイサ＆三浦孝太が匂わせ？
「メイサ姉さんかっこいい」黒木さんは「38歳 健康。愛。感謝。May 28th 2026」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目は、黒いノースリーブの衣装に身を包み、スツールに腰掛けたモデルショットです。3枚目は神社で撮影したソロショットで、サングラス姿で笑顔を見せています。ほかにもきれいな花束や、クリスチャン・ディオールのプレゼントが写っています。
「5月28日に生まれて本当によかった」同日、三浦さんは自身のInstagramで、24歳の誕生日を報告する投稿を公開。黒木さんが撮影した神社と同じ場所と思われる写真や、クリスチャン・ディオールのプレゼント、「I LOVE YOU」と書かれたバルーンなどが写っています。また「I'm so glad I was born on this day 5.28（5月28日に生まれて本当によかった）」とつづりました。
2人の投稿を見たファンからは「今日2人とも誕生日なんだよね 匂わせてて尊い」「お揃いとかペアルックとか私もしたいなー」「かっわえええええええ！！！」「尊いというかお互いファンもいるのに中高生みたいなことしとるなー」「赤西仁の後に普通に恋愛できる女最強だろ」「黒木メイサ38歳、三浦孝太24歳でびっくり 黒木メイサ綺麗だもんね」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)