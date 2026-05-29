【岡山県総体】陸上5月28日の結果 女子1500mなど3種目で1年生が優勝
岡山県高校総体2026
【岡山県高校総体2026】5月28日にJFE晴れの国スタジアム（岡山市）で陸上競技が行われ、男子走り幅跳びで津田（津山）、女子1500mで横山（岡山朝日）、男子棒高跳びで新田（総社南）と、それぞれ1年生が制しました。
【28日の結果】
〈男子400m〉
1位 内田稜大（津山 3年） 48秒84
〈女子400m〉
1位 永瀬友棉（岡山朝日3年）56秒39
〈男子1500m〉
1位 舛谷夢生（倉敷2年） 3分52秒56
〈女子1500m〉
1位 横山友香（岡山朝日1年） 4分36秒04
〈男子5000m競歩〉
1位 友國皓（玉野光南3年） 21分31秒71
〈女子5000m競歩〉
1位 坂内海美（倉敷3年） 23分43秒72
〈女子走高跳〉
1位 板谷悠月（おかやま山陽2年） 1m66
〈男子棒高跳〉
1位 新田智裕（総社南1年） 3m60
〈男子走幅跳〉
1位 津田幸汰（津山1年） 6m97
〈女子ハンマー投〉
1位 横山由夏（玉野光南3年） 50m68
〈男子砲丸投げ〉
1位 川粼裕太（岡山商大付2年） 16m60
〈女子やり投〉
1位 安藤柚希（就実3年） 40m71
〈男子ハンマー投〉
1位 柏木拓美（岡山商大付3年） 52m93