モナキ、よりハイパーにリアレンジされた「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をTikTokにて公開！ダンスパフォーマンスビデオの公開も決定

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大バズリを起こしている純烈の弟分グループのモナキが、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をより大胆に、よりド派手に、よりハイパーにリアレンジした「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど《HYPER TSUKKOMI ENERGY VIBES》」を、5月29日にTikTokで先行配信した。

■6月2日放送のNHK『うたコン』に出演！

同曲は7月29日にリリースされる「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Dタイプのカップリングとしても収録。純烈のリーダーであり、モナキのプロデューサーである酒井一圭は「今年も灼熱の夏よ！ 水分補給しながら踊るんよ！ 痩せるんちゃうかな？ しらんけど。」と語っている。

そして、Cタイプのカップリングには酒井が詞を書き下ろした「すみなすものは心なりけり」を収録。江戸幕末に活躍した長州藩士・高杉晋作の辞世の句「面白きこともなき世を面白く」に続く下の句を用いている。

モナキは、6月2日にNHK『うたコン』への出演も発表されており、さらに放送直後の21時から、モナキのYouTubeチャンネルにて「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のダンスパフォーマンスビデオが公開される。

ネットに加え、お茶の間にも浸透していくモナキの動向に注目だ。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

06/02（火）19:57～20:42

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Aタイプ・Bタイプ）

2026.07.29 ON SALE

SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Cタイプ・Dタイプ）

■関連リンク

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/

モナキ OFFICIAL SITE

https://monaki.fanpla.jp/