04 Limited Sazabys主催『YON FES 2026』タイムテーブル発表。10周年の節目に豪華アクト21組が集結
2026年6月20日（土）、21日（日）の2日間にわたって愛知県・モリコロパーク（愛・地球博記念公園）にて行われる野外フェス『YON FES（ヨンフェス） 2026』のタイムテーブルが発表された。
タイムテーブル
今年で10周年を迎えるYON FESのチケットは全券種ソールドアウト。
ラインナップには、ELLEGARDEN（エルレガーデン）、マキシマム ザ ホルモンといった強靭なゲストや、THE ORAL CIGARETTES（ジ・オーラル・シガレッツ）、BLUE ENCOUNT（ブルー・エンカウント）、go!go!vanillas（ゴーゴーバニラズ）、My Hair is Bad（マイヘアーイズバッド）、キュウソネコカミ、SHANK（シャンク）といった同世代の旧友バンド、Fire EX.(from 台湾)、the cabs（ザ キャブス）といった初参加アーティストを含む豪華アクト21組がモリコロパークに集結する。
04 Limited Sazabys
各日2ステージで繰り広げられるライブバトンを、主催の04 Limited Sazabys（フォー・リミテッド・サザビーズ）がトリとして受け取る。
また04 Limited Sazabysは、8月14日（金）に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催される『RISING SUN ROCK FESTIVAL（ライジング・サン・ロックフェスティバル）2026 in EZO』に出演予定。さらに、9月12日（土）には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL（ロック・イン・ジャパンフェスティバル）2026』への出演も決定しているほか、10月2日（金）のKT Zepp Yokohama公演を皮切りに、全国7カ所9公演を巡る『04 Limited Sazabys ONE MAN TOUR 2026』の開催も控えている。
【公演概要】
YON FES 2026【日時】2026年6月20日（土）21日（日）【時間】開場9:30 開演11:00 終演19:00（各日共通予定）【会場】モリコロパーク（愛･地球博記念公園)
【出演アーティスト】6月20日（土）：04 Limited Sazabys / ELLEGARDEN / Fear, and Loathing in Las Vegas / Fire EX. / KOTORI / OKAMOTO’S / SHANK / THE BOYS&GIRLS / the cabs / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ6月21日（日）：04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / EVERLONG / go!go!vanillas / Maki / muque / My Hair is Bad / Survive Said The Prophet / キュウソネコカミ / ハク。 / マキシマム ザ ホルモン
【HP】 https://yonfes.nagoya/feature/2026【X】@yon_fes