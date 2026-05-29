『人付き合いが苦手な未亡人の雪女さんと呪いの指輪』TVアニメ化決定 原作者も驚き
漫画『人付き合いが苦手な未亡人の雪女さんと呪いの指輪』がテレビアニメ化されることが決定した。あわせてビジュアルや記念イラストが公開された。
【画像】色気ヤバい！未亡人の雪女さん 公開されたアニメ化ビジュアル
同作は、未亡人の雪女と人間の青年が、“呪いの指輪”で距離が急接近していく、ちょっと不器用で刺激的なラブコメ。
原作のぷぅ崎ぷぅ奈氏は「『未亡人の雪女』TVアニメ化しました！ありがとうございます！…TV？OVAじゃなくて！？と思った方も多いかもしれませんが、原作者の私が一番驚いております…！この作品がここまで発展できたのは、間違いなくファンの皆さまの応援のおかげです！アニメ化に伴いかなり細かい部分まで監修させていただきましたが、丁寧にご対応いただいた監督・スタッフの皆様、そして声優の皆様のおかげで本当に素晴らしい作品になりました」とアニメ化に驚き。
内容は「TV版では原作とは違う展開やオリジナルストーリーも盛り込まれており、ファンの方もより一層楽しんでいただける内容になっていると思います！雪乃さんや楓さんが動いて喋る姿をついに見られるのを私自身とても楽しみにしております!皆様もぜひお楽しみにしててください！」と呼びかけた。
【画像】色気ヤバい！未亡人の雪女さん 公開されたアニメ化ビジュアル
同作は、未亡人の雪女と人間の青年が、“呪いの指輪”で距離が急接近していく、ちょっと不器用で刺激的なラブコメ。
原作のぷぅ崎ぷぅ奈氏は「『未亡人の雪女』TVアニメ化しました！ありがとうございます！…TV？OVAじゃなくて！？と思った方も多いかもしれませんが、原作者の私が一番驚いております…！この作品がここまで発展できたのは、間違いなくファンの皆さまの応援のおかげです！アニメ化に伴いかなり細かい部分まで監修させていただきましたが、丁寧にご対応いただいた監督・スタッフの皆様、そして声優の皆様のおかげで本当に素晴らしい作品になりました」とアニメ化に驚き。
内容は「TV版では原作とは違う展開やオリジナルストーリーも盛り込まれており、ファンの方もより一層楽しんでいただける内容になっていると思います！雪乃さんや楓さんが動いて喋る姿をついに見られるのを私自身とても楽しみにしております!皆様もぜひお楽しみにしててください！」と呼びかけた。
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