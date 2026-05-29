シルベスター・スタローン主演『ランボー』（1982）の前日譚映画『ジョン・ランボー（原題）』の米国公開が、2027年6月4日に決定した。米が報じている。米配給はライオンズゲート。

同時期には、ディズニーの『スター・ウォーズ／スターファイター』が5月28日、ソニー・ピクチャーズの『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』が6月18日、ワーナー・ブラザースの『オーシャンズ11』の前日譚が6月25日に公開予定となっており、激しい競争が予想される。

前日譚はベトナム戦争期を背景に、ジョン・ランボーという男が、いかにして“ランボー”になったのかを描く作品になる見込み。1作目の伝説的なラストシーンで繰り広げられる「何も終わっちゃいないんだ！」の会話にが描かれるという。

シリーズはこれまでに、オリジナル版『ランボー』（1982）、『ランボー／怒りの脱出』（1985）、『ランボー3／怒りのアフガン』（1988）、『ランボー／最後の戦場』（2008）、 『ランボー ラスト・ブラッド』（2019）が製作されている。

若きジョン・ランボー役を演じるのは、『ストリートファイター／ザ・ムービー』のケン役で注目されているノア・センティネオ。ジョンの上官にして導き手となるトラウトマン少佐役には、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」でおなじみのデヴィッド・ハーバーがキャスティングされている。なお、本作はタイで撮影が行われ、すでに主要撮影を終えている。

さらに、『スパイダーマン』シリーズのジェームズ・フランコ、『罪人たち』（2025）などに出演しているヤオ、『ワイルド・スピード』シリーズ2作でアール役を演じたジェイソン・トビン、「ウイニング・タイム -レイカーズ帝国の誕生-」のクインシー・アイザイア、『ヘルボーイ／ザ・クルキッドマン』（2024）のジェファーソン・ホワイト、「エイリアン：アース」などのタイメ・タプティムトンらも出演する。

監督は『SISU／シス 不死身の男』のヤルマリ・ヘランダー、脚本を担当するのはロリー・ヘインズ＆ソラブ・ノシルヴァーニ。製作総指揮には、シルヴェスター・スタローン、『アベンジャーズ』シリーズのアンソニー＆ジョー・ルッソ、『エクスペンダブルズ ニューブラッド』（2023）のトレヴァー・ショート、『スレイヤー 7日目の煉獄』（2020）のダラス・ソニアー＆アマンダ・プレスミクが名を連ねる。

『ランボー』前日譚映画『John Rambo（原題）』は、2027年6月4日に米国公開予定。

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