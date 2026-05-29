パリ・サンジェルマン（PSG）対アーセナル。５月30日（現地時間）にブダペストで行なわれるチャンピオンズリーグ（CL）決勝が迫ってきた。２年連続決勝出場を果たしたPSGに対し、アーセナルは2005−06シーズン以来、20年ぶり２度目の出場だ。英国の大手ブックメーカー、ウイリアムヒル社の予想オッズによれば、PSG勝利が2.3倍、引き分けが3.1倍、アーセナル勝利が3.2倍。PSG優位の予想だが、その差はわずか。文字どおりの接戦予想である。

トーナメント戦ではよく「事実上の決勝戦」という表現が用いられる。決勝戦の前段階に当たる準々決勝、準決勝あたりで、前評判の高かった２チームが直接対決することになった時がそのタイミングになるが、今季はそれが前段階ではなく、まさに決勝戦にピタリと一致することになった。

優勝候補の１番手と２番手が決勝で対戦するケースは、よくある話ではない。ブックメーカーの予想がきれいに２分されたケースといえば、2008−09シーズンの決勝戦（バルセロナ対マンチェスター・ユナイテッド）まで遡る。



チャンピオンズリーグ連覇に挑むパリ・サンジェルマン photo by AP／AFLO



いやが上にも期待は高まる。オーソドックスな４バックから攻撃的なサッカーを仕掛ける両チームだ。大きな戦力差もなければ、目指す方向性もほぼ同じ。昨季のインテルのように、一方が守備的に偏ることもない。好勝負必至だ。噛み合いのいい、高度な撃ち合いになることが予想される。サッカーの可能性を広げる、競技性の進歩発展に貢献する一戦という見方もできる。サッカー関係者、必見の試合と言える。

アーセナルはシーズン序盤から好調だった。CLではリーグフェーズを８戦全勝で首位通過したのに対し、PSGはもたついた。11位となってプレーオフに回り、モナコを大接戦の末に下しての決勝トーナメント進出だった。

そこからジワジワと勝ち上がる姿は、優勝した昨季と同じパターンだ。CLでは「シーズン終盤に調子のピークを持ってこないと、タイトルは取れない」とは、筆者がこれまで幾度となく述べてきたことだが、昨季のPSGはそれを実証した。今季も同じ方法論で２連覇を狙う。

【来季に期待のバイエルン】

CLで連覇を達成したチームは、過去33シーズンの歴史のなかでも、レアル・マドリードただ１チームしかない（2015−16シーズンから３連覇）。王手をかけたチームは４チーム（ミラン、アヤックス、ユベントス、マンチェスター・ユナイテッド）存在したが、それぞれ決勝でアヤックス、ユベントス、ドルトムント、バルセロナの前に涙を飲んでいる。PSGがレアル・マドリードに続くチームになれるか。これも大きな見どころである。

アーセナルはシーズン終盤の調子でPSGに劣る。シーズン半ばまでは断トツの存在として欧州に君臨していたが、そこから少しずつ下降。プレミアリーグは貯金を生かしてなんとか制したが、CL決勝に向けて余力はどれほど残されているか。ブックメーカー各社がPSGわずかに有利とみる理由だろう。

ルイス・エンリケとミケル・アルテタ。監督はともにスペイン人だ。ちなみに、ヨーロッパリーグを制したアストン・ヴィラの監督、ウナイ・エメリもスペイン人である。さらに言うならば、カンファレンスリーグ決勝に残ったラージョ・バジェカーノの監督、イニゴ・ペレスもだ。フランス（PSG）、イングランド（アーセナル）、そしてスペイン。2026年ワールドカップの優勝候補が、終盤を迎えた欧州のカップ戦にも深く関与しているという事実。それぞれの国の現在の勢いを感じずにはいられない。

だが、個人的にはそれに加えてドイツも見逃せない存在に見える。準決勝でPSGに敗れたドイツサッカーを象徴するクラブ、バイエルンの話である。来季の話をすれば鬼が笑うと言われるかもしれないが、それを承知のうえで、筆者はバイエルンをCLの優勝候補の筆頭に推したくなる。

根拠となるのは準決勝の戦いぶりだ。すなわち敗れ方になる。第１戦（５−４でPSGが勝利）でも、内容的にPSGを上回っているかに見えたが、第２戦も同様で、合計スコア６−４で迎えたアディショナルタイムに入ってもなお攻め続け、ハリー・ケインのゴールで６−５に詰め寄った姿はかなり感動的で、文字どおり来季につながる敗戦と言えた。

【健闘したボデ・グリムト、スポルティング】

ワールドカップもそうだが、勝者に輝くのはわずか１チームにすぎない。他のチームはすべて敗者だ。いずれ敗れる。そのチームの印象はそこで決まる。つまりバイエルンは、"敗れ方コンテスト"で言えばチャンピオンになる。この手のチームは次回、必ず活躍する。食指を動かしたくなるチームなのである。

同様に、準決勝でアーセナルに合計スコア１−２で敗れた、ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリードも、特筆に値する美しい負け方だった。総合力で劣るチームが、格上相手にどう戦うべきか。ワールドカップに臨む日本のような立ち位置のチームには、最高の教科書と言いたくなるようなサッカーをした。

目をこらすべきはボールの奪い方だ。そのベースとなっているのが、マイボールになっても喜ぶことなく、相手ボールになっても落胆することなく、常にフラットな姿勢でボールに向き合おうとする精神である。

「集中！」とはサッカーでよく使われる掛け声だが、具体的には何に集中すればいいのか。いまひとつ鮮明ではないその答えを、アトレティコのサッカーは教えてくれた。ボールの動き、進む方向に最大限の注意を払いながらポジションを取ることが、アトレティコの選手は秀逸だった。そのビビッドさでアーセナルを上回ったことが、接戦に持ち込めた理由だ。その統率の取れた集団的な動きは頭脳的で、ある意味で芸術的でさえあった。

３月に行なわれたイングランド戦で、後ろに下がり、半分クリンチで逃げようとした日本代表とはえらい違いだった。アトレティコの選手は高い位置で絶えず狙っていた。奪えば即チャンスにつながることがわかっているので、その足はよく動いた。ボール支配率は第１戦が49％対51％。第２戦が46％対54％。イングランドに34％対66％の関係を強いられた日本代表とは、サッカーが根本的に違っていた。勝ったのは日本だが、次戦に期待が持てそうなのはアトレティコのほうになる。

このほかで目についたのは、ベスト16に進出したノルウェーのクラブチーム、ボデ・グリムトだ。2026年ワールドカップ本大会に出場するノルウェー代表選手も一応３人いるが、若手中心だ。パッと見、リーグフェーズで下位に終わっても何ら不思議はない顔ぶれながら、見事プレーオフを勝ち上がり、決勝トーナメントに進出した。ノルウェーという国の勢いを再認識させる事象と言える。

そのボデ・グリムトを破りベスト８に進出したスポルティングも健闘を称えられていいチームである。ビクトル・ギェケレシュ（アーセナル）という絶対的なエースがチームを去り戦力ダウン必至だったが、CLでは前シーズンよりむしろ成績を上げた。

しかし、その躍進にひと役買った守田英正は、ワールドカップのメンバーから外れた。欧州のクラブサッカーシーンで最も好成績を挙げた選手を選外とした森保一監督は、CLを現在のサッカー界のなかでどのような場所に位置づけているのか。CLを軽んじていると疑われても仕方がない、好ましくない判断と言えるだろう。