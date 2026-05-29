これが東大病院の前身か？

梅岡女学校附属看護婦養成所で学ぶ一ノ瀬りん（見上愛）や大家直美（上坂樹里）らは、第7週「届かぬ声」（5月11日〜15日放送）から、帝都医科大学附属病院で看護婦見習いとしての実習に励んでいる。だが、医師たちは彼女たちをぞんざいにあつかい、病院の「看病婦」たちも実習生のことを露骨に煙たがる。NHK連続テレビ小説『風、薫る』。

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そうなのだ。病院で働いているのは看護婦ではなく「看病婦」で、彼女たちには医療や衛生に関する知識がほとんどなく、医者の指示で下働きをしているにすぎない。病人を看護するための専門の訓練を受けた「看護婦見習い」が疎ましくて仕方ないのだ。

りんを演じる見上愛

しかし、第8週「夕映え」（5月18日〜22日放送）で、りんは乳がんの手術を受ける華族・千佳子（仲間由紀恵）の看護を担当し、最初は邪険にあつかわれながら次第に信頼を勝ちとる。そして第9週「看病婦とアメ」（5月25日〜29日放送）では、医師たちも見習い生たちの働きを認めることになる。

帝都医科大学附属病院のモデルは、帝国大学医科大学附属第一医院（以下、第一医院）で、東京大学医学部附属病院の前身にあたる。史実においても、桜井女学校附属看護婦養成所の第1期生である大関和（りんのモデル）や鈴木雅（直美のモデル）ら6人は、明治20年（1887）ごろからこの第一医院で看護婦見習いとして1年間の実習に励んだ。

そのころも旧加賀藩上屋敷跡（現・東京大学本郷キャンパス）にあった第一医院は、当時から日本で最高峰の病院ではあった。しかし、『風、薫る』で描かれたように、医師たちは権威主義的で、看病婦は無知のまま立ち働いていた。日本にとってはまだ、西洋式の医療の黎明期だったから致し方ないのだろう。とはいえ現代の感覚からすると、「これが東大病院の前身か？」と驚くほかない状況だった。

看病婦の供給源は吉原のやり手婆

第一医院の起源は、安政5年（1858）に天然痘の治療や予防のために設立された種痘所にまでさかのぼる。明治9年（1876）に病院が下谷和泉橋通り（現・台東区上野）から本郷（現・文京区本郷）に移転。翌々年に神田にも附属病院が設立され、それを機に本郷の病院が第一医院、神田の病院が第二医院と呼ばれるようになった。

実習生たちはそこで医師に付き従い、薬のあたえ方、包帯の巻き方、患者の運び方、清拭のし方、汚物のあつかい方……など、さまざまな事柄について実地で指導を受けることになった。第一医院は規模も日本最大級で、当時としては最先端の医療機器も取りそろえられていた。むろん、すべての医師たちが西洋医学を習得している、とされていた。

ところが、実習生たちは早々に、ネガティブな意味で驚くことになった。多くの医師は序列を強く意識し、尊大で、ほかの職員や患者を見下している。質問するだけで不機嫌になるような医師も多い。また、看病婦のことは雑用係というほどにしか見ていない。だが、看病婦たちの実情といえば、そうあつかわれても仕方ない水準だった。

当時の看病婦は、年齢が40歳以上と定められていた。入院患者に多かったのは男性の兵士だったので、若い女性が働くことが懸念されたのだという。では、40歳以上の女性をどこから集めてきたか。

看病婦は看護婦のような専門職とは認識されていなかった。実際、下働きのようなことしかさせられず、いわゆる「下の世話」が中心だというイメージだったので、なり手がいなかった。そこで初期に声がかけられたのは、吉原の「やり手婆」、すなわち遊郭で女郎を監督したり、客と女郎をつないだりした年配の女性で、彼女たち自身、女郎出身であることが多かった。

拷問のような患者のあつかい

大関和や鈴木雅が実習したころも、まだやり手出身の看病婦が多く、65歳とか70歳くらいのやり手出身者が、長煙管をふかしながら若い看病婦を取り締まっていた、という記録もある。そういう看病婦たちが、衛生観念もゼロのまま患者を痛めつけている実態を、実習生たちは目の当たりにするのである。

たとえば、強引に患者を起こして寝間着を乱暴に脱がせ、さらには患者をひっくり返して毛布を引きはがし、痛がろうと一切の手加減はない。しかも、汗まみれの寝間着を平気でもう一度着せる。換気をしようという意識もない。

ベッドの下には汚物を受け止める陶器が置いてあるが、それも気まぐれにしか交換されない。交換するときは臭気が病室に充満するが、それでも窓を開けず、汚物が床にこぼれれば、患者の汗をぬぐった手拭いで拭いて、それを平気で小脇にかかえる。汚物が着物に付こうが気にする様子もない。

こうも衛生観念がなければ、当時の死亡率が高かったのも当然だと思える。

和や雅らが実習の初日に見た少年への措置も衝撃的だったようだ。化膿性骨膜炎で入院していた13歳の少年が痛がって泣きわめくのに、看病婦たちは押さえつけて縛り、天井に括りつけた滑車にロープを通し、そのロープで少年の足を吊り上げる。しまいに少年が失神してもお構いなしで、和らが止めても無視される。医師が患部である太ももに処置をするための措置なのだが、事実上の拷問のようだった。

また、和は早々に「勝手な行動」について医師から怒鳴りつけられている。乳がんの手術を受けた患者から、痛みがひどくて不安なので一晩付き添ってほしいと頼まれ、事務局の許可をとったうえで付き添ったところ、医局の許可なしに勝手な行動をとったとして、大目玉を食らったのだ。

家族以外の付き添いは禁止されている、というのが理由で、患者が和に付き添ってもらってどれだけ安心しようと、その点はまったく配慮されなかった。背景には、看病婦たちからの「実習生は勝手な行動が多い」という告げ口や、治療が行き届いていないと指摘されるのは困るという医師のメンツもあったようだ。

吉原での接待は先祖返り？

桜井女学校は現在の女子学院の前身のひとつで、プロテスタント系のミッションスクールだった。当初、和ら実習生たちは、医師や患者、無知な看病婦たちのために、2週間ごとに集まっては神に祈りを捧げていたという。

だが、和はとうとう医師たちに異を唱えた。実習生たちが「勝手な行動」をとると批判されるが、それをせざるをえないのは、第一医院の看護がなっていないからだ、と医師たちに説いたのだ。その当時、女性が意見をすることに対し、驚くとともに反発する医師が多かったようだ。しかし、なかには耳を傾ける医師もいて、外科の責任者だった佐藤三吉教授のもとにも、和の提言は届くことになった。

とはいえ、医師たちのあいだに遺恨も生じ、一筋縄で改善というわけにはいかなかったようだが。

ところで、東京大学医学部といえば、先ごろも皮膚科学教室の教授の収賄や、受けていた不適切な接待が話題になった。なにしろ逮捕された教授は、やはり収賄罪に問われた特任准教授とともに、日本化粧品協会との共同研究にからんで、銀座の高級クラブのみならず、吉原でまで接待を受けていたのだ。

東大医学部と吉原は、すでに述べたように、初期においてやり手婆出身の看病婦を通じて吉原とつながっていた。この教授たちの吉原との関係は、先祖返りだったのだろうか、それとも……。少なくとも序列を意識して人を見下すところは、「伝統」がこの教授らに受け継がれてしまっているようで、残念である。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部