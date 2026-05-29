ルースやボンズより「優れている」　大谷翔平の異次元防御率0.82が史上最高論争に“終止符”　米記者が断言「史上最高と呼ばないのは失礼極まりない」

開幕から快投が続く大谷。その凄みが米球界で大きな反響を生んでいる(C)Getty Images

またしても投打二刀流が“違い”を生み出した。

現地時間5月27日のロッキーズ戦で「1番・指名打者兼投手」として先発登板した大谷翔平（ドジャース）は、投げては6回（99球）を、被安打0、7奪三振、与四球4、1失点と好投。打っても初回の第1打席に菅野智之から特大の先頭打者アーチを放って鮮烈なインパクトを残した。

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ここ最近の「投手・大谷」の異能ぶりは凄まじい。「自分の投げたいところに投げられていないフラストレーションと格闘していた感じ」と振り返った今回のマウンドでは、四球と死球で得点圏に走者を許した4回に内野ゴロの間に1点を失ったが、許したヒットはゼロと圧倒。今季成績も開幕から9登板（55.0イニング）を消化して、防御率は0.82。WHIP0.82、被打率.147、被OPS.447と軒並みハイスタッツをマークしている。

まさに「エースで4番」と言える。ゲームやアニメの世界でしか見たことがない究極のパフォーマンスを体現する天才には、あらためて衝撃が広まっている。米スポーツ専門局『ESPN』のサム・ブロック記者は「オオタニは野球界最高の打者であり、野球界最高の投手だ。彼はMVPに選ばれるべきで、サイ・ヤング賞にも選ばれるべきだ」と絶賛。さらに「今、ショウヘイ・オオタニを『野球史上最高の選手』と呼ばないのは失礼極まりない。ここでの唯一の疑問は、彼と“史上2番目”の選手との差がどれほど大きいかということだ」と切り出し、大胆な発信をした。