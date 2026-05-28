シャオミ・ジャパンは、ライカと共同開発のカメラを搭載したスマートフォン「Xiaomi 17T Pro」「Xiaomi 17T」を発表した。価格は「Xiaomi 17T Pro」が11万9800円～、「Xiaomi 17T」が8万9980円～。発売日は6月4日で、現在予約を受け付けている。

Xiaomi 17T Pro

画像は開発中のもの。日本発売モデルにはFeliCaが搭載されている

上位モデルとなる「Xiaomi 17T Pro」は、チップセットにメディアテックの「Dimensity 9500」を搭載したAndroidスマートフォン。

メディアテックのフラッグシップチップセット「Dimensity 9500」

ディスプレイは、約6.83インチの有機ELディスプレイで、最大144Hzリフレッシュレートに対応。「Xiaomi 17T」シリーズ共通の特徴として、新たに4つのアイケア「Xiaomi Vision Care技術」を搭載。独TÜV Rheinlandに認証されており、4重の保護で目に優しい設計を謳う。

光学調整

光反射の抑制

ブルーライトの影響

インテリジェントセンシング

バッテリーは、Xiaomiブランドで最大容量となる7000mAhのものを内蔵。100WのPPS急速充電とワイヤレス充電に対応する。

カメラにはライカ共同開発のトリプルカメラシステムを採用。5000万画素の広角カメラ、ペリスコープ式の5倍光学望遠カメラ、1200万画素の超広角カメラを備える。

広角カメラ

望遠カメラ

さらに「Xiaomi 17T」シリーズでは、新たな「Leica Live Moment」に対応。ライブ画像が撮影できるほか、複数枚のライブ画像を1枚にまとめるLive Collageや、Live Moment専用ウォーターマークをつけることができる。

Live CollageをSNSにシェアできる

そして「Xiaomi 17T Pro」は、発売開始後のソフトウェアアップデートにより、シャオミとして初めて「Quick Share」とアップルの「AirDrop」との接続に対応する。そのほか、おサイフケータイも利用できる。

シャオミとして初めてAirDropとの接続に対応

カラーは、ディープブルー、ディープバイオレット、ブラックの3色。価格は256GBモデルが11万9800円、512GBモデルが13万9800円。

ディープブルー

ディープパープル

ブラック

Xiaomi 17T

ベースモデルの「Xiaomi 17T」には、約6.59インチの有機ELディスプレイを採用。片手でも操作しやすい小型サイズとなっている。リフレッシュレートは最大120Hz。

「Xiaomi 17T Pro」に比べて「Xiaomi 17T」のほうが一回り小さい

バッテリーは、「Xiaomi 17T Pro」と同じく高含有率のシリコンカーボン技術を採用した、高エネルギー密度のものを搭載。容量は6500mAhで、67W急速充電をサポートする。

チップセットにはメディアテックの「Dimensity 8500-Ultra」を搭載する。

カメラは、ライカ共同開発のトリプルカメラで、5000万画素広角カメラと、5000万画素5倍望遠カメラ、1200万画素超広角カメラを備える。特に5倍望遠カメラは「Xiaomi 17T Pro」と同じものを搭載する。

カラーはブルーとバイオレット、ブラックの3色。価格は、256GBモデルが8万9980円、512GBモデルが10万9800円。

販路と各種キャンペーン

「Xiaomi 17T」シリーズは、公式サイトと直営店、Amazon.co.jp、楽天市場、TikTok Shop、Yahoo!ショッピングで取り扱われる。

そのほかMVNOからはIIJmioとQTmobile、量販店では、エディオン、上新電機、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラが取り扱う。

6月3日までの期間中、予約・購入すると「Xiaomi Tag」が1つプレゼントされる。また、7月21日までの期間中は早割として「Xiaomi 17T Pro」が6000円、「Xiaomi 17T」が5000円割引される。

6月14日までの期間中、後払い決済サービス「アトカラ」で累計5万円以上の購入を行うと、1万円のキャッシュバックが付与される。

その他、下取りボーナス（2000円ボーナス）や学生割引（2000円クーポン）も提供される。

また、7月21日までの期間、有料補償サービス「Xiaomi Care」の同時加入で2年プランが1年プラン価格で加入できるほか、「Xiaomi Watch S5 46mm」や「Xiaomi Buds 6」を同時購入すると、それぞれ3000円割引で購入できる。

「Xiaomi 17T Pro」256GBモデルの場合、最大限特典を利用すると約10万円に

主なスペック 製品 Xiaomi 17T Pro Xiaomi 17T 大きさ 約77.5×162.2×8.25mm 約75.2×157.6×8.17mm 重さ 約219g 約200g リアカメラ ライカトリプルカメラシステムLEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.67-3.0/15-115 ASPH.約5000万画素広角カメラ：Light Fusion 950センサー、光学式手ブレ補正（OIS）約5000万画素5倍望遠カメラ：光学式手ブレ補正（OIS）約1200万画素超広角カメラ ライカトリプルカメラシステムLEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.7-3.0/15-115 ASPH.約5000万画素広角カメラ：Light Fusion 800、光学式手ブレ補正（OIS）約5000万画素5倍望遠カメラ：光学式手ブレ補正（OIS）約1200万画素超広角カメラ フロントカメラ 約3200万画素広角カメラ ディスプレイ 約6.83インチ、1.5K（2772×1280）、有機EL（AMOLED）、最大144Hzリフレッシュレート、Xiaomi Vision Care対応 約6.59インチ、1.5K（2772×1280）、有機 EL（AMOLED）、最大120Hzリフレッシュレート、Xiaomi Vision Care対応 バッテリー 7000mAh100W Xiaomiハイパーチャージ、100W PPS充電規格対応、ワイヤレス充電 6500mAh67W Xiaomiハイパーチャージ、50W PPS充電規格対応 チップセット MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 8500-Ultra メモリー／ストレージ 12GB＋256GB、12GB＋512GB 防水・防塵 IPX8/IP6X OS Android 16（Xiaomi HyperOS 3） SIM デュアルSIM（nano SIM＋nano SIM、nano SIM＋eSIM、eSIM＋eSIM） NFC 対応 FeliCa 対応 非対応 Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Bluetooth Ver.6.0 生体認証 ディスプレイ指紋認証、顔認証