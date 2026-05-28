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意外と知らない「イラク戦争」の真実とは？古代メソポタミアから紐解く中東の覇権争いとアメリカ転落の歴史

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「たろーです【歴史解説】」が「イラク戦争の歴史【古代メソポタミアから21世紀まで！イラク戦争を舞台にした神映画3本も紹介！】」を公開した。動画では、古代メソポタミアから現代に至るまでのイラクの歴史を振り返りつつ、アメリカ主導で行われた「イラク戦争」の実態と、それが世界に与えた影響について解説している。



イラクが位置するエリアは、かつて古代メソポタミア文明が栄え、その後も大国の争いにさらされてきた。第一次世界大戦後にはイギリスの委任統治のもと、スンナ派、シーア派、クルド人が混在し、問題をはらむ「超人工国家」としてイラク王国が建国された。その後、革命やクーデターが相次ぎ、1979年にサダム＝フセインが大統領に就任する。



動画では、イラン＝イラク戦争や湾岸戦争を経て、冷戦終結後にアメリカが圧倒的な覇権国家となった経緯を解説している。そして、2001年の同時多発テロを契機に、アメリカがイラクを「悪の枢軸」と名指しし、大量破壊兵器保有の疑いや疑惑と恐怖から、2003年にイラク戦争へと踏み切った背景を詳述した。



アメリカはフセイン政権を打倒すればイラクの”問題”がなくなり、民主主義が広がるとナイーブに考えていたが、結果としてテロの頻発や経済的困窮など、イラクにさらなる混乱を招いた。動画は、この戦争を機にアメリカの発言力は低下し、代わって中国という大国が台頭したと指摘。「イラク戦争を学ぶことには大きな意義がある」と語り、現在の世界情勢を読み解く視点を提示して締めくくっている。