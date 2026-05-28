【Atelier LIL IU M】 5月28日オープン 料金：90分1,800円（ワン ドリンク 付き）※ キャッシュレス 決済のみ・要会員登録（無料） 営業時間：13時～20時（木曜定休） 住所： 東京都 豊島区東 池袋 1丁目19-10 太陽ビル地下1階

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LILIUMは、常設の百合ブックカフェ「Atelier LILIUM」（アトリエール・リリウム）を5月28日、池袋にてオープンした。料金は90分1,800円で、ワンドリンク付き。利用には無料の会員登録が必要となる。

「Atelier LILIUM」は、百合作品に特化した常設のブックカフェ。店内にはマンガや小説を中心に、4,000冊の百合作品が蔵書されており、ドリンクとともに作品を楽しめる空間となっている。

□「Atelier LILIUM」公式サイト

現在、同店ではオープンを記念して、百合作品を手がける作家等29名による描き下ろし色紙が店内に展示されている。展示期間は6月3日まで。

また、オープン記念として、ドリンク1杯の注文につき特製コースターを1枚プレゼントする企画も実施。コースターの一部には参加作家の直筆サインが入っており、ランダムで配布される。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

さらに6月5日からは、同店初の特別企画展として「平尾アウリの描く女の子展～Girls, by Auri Hirao」の開催も予定されている。

□「平尾アウリの描く女の子展～Girls, by Auri Hirao」のページ

展示色紙協力（あいうえお順／敬称略）

天海杏菜／ANCHOR百合部／犬井あゆ／いのり。／梅原うめ／おーうち／大沢やよい／奥たまむし／川端優／くずしろ／紺色3号／Sal Jiang／志村貴子／高嶋ひろみ／館山けーた／ちさこ／なおいまい／生肉／野宮りおん／袴田めら／綺月るり／花影あると／平尾アウリ／古田朋大／森／森島明子／森永みるく／やとさきはる／蓬餅

サイン入りコースター協力（あいうえお順／敬称略）

おーうち／くずしろ／Sal Jiang／志村貴子／高嶋ひろみ／なおいまい／森／やとさきはる