「アイツが後ろにいると安心」長友佑都と吉田麻也が揃って絶賛の日本代表戦士は？「彼がいるといないでは…」【日本代表】
2026年５月28日、日本代表が同31日のアイスランド戦に向けて千葉県内で全体練習を実施。この日から冨安健洋、板倉滉、遠藤航が合流し、これで招集メンバー26人のうち16人が揃った。
注目の冨安はフルメニューを消化。ミニゲームでは軽快な動きで相手のプレスを剥がすなど好プレーがあった。
ミニゲームで冨安とCBコンビを組んだ吉田麻也は、「彼の能力は皆さんもご存知のとおり」とコメントしたうえで「一番は怪我をしないこと」と言った。
「冨安は『コンディションが良い』と言っている時が一番大丈夫か、と。（W杯まで）時間はあるので、焦らずコンディションをベストに持っていってほしいです。彼がいるといないでは後ろの戦力が大きく変わってくるので」
その冨安について「凄い久しぶりな感じがして」と語ったのは39歳のベテラン、長友佑都だ。
「やっぱり安心しますね。アイツが後ろにいると安心できる。これはもう言葉では言い表せないというか、どっしりとした厚みがありますよ。身体だけでなく精神的な部分での厚みも感じます。アーセナルでプレミアリーグを体感しているわけで、自信を持っているはずです」
日本がW杯制覇を目指すうえで“スーパートム”の活躍は不可欠だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
注目の冨安はフルメニューを消化。ミニゲームでは軽快な動きで相手のプレスを剥がすなど好プレーがあった。
ミニゲームで冨安とCBコンビを組んだ吉田麻也は、「彼の能力は皆さんもご存知のとおり」とコメントしたうえで「一番は怪我をしないこと」と言った。
「冨安は『コンディションが良い』と言っている時が一番大丈夫か、と。（W杯まで）時間はあるので、焦らずコンディションをベストに持っていってほしいです。彼がいるといないでは後ろの戦力が大きく変わってくるので」
その冨安について「凄い久しぶりな感じがして」と語ったのは39歳のベテラン、長友佑都だ。
日本がW杯制覇を目指すうえで“スーパートム”の活躍は不可欠だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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