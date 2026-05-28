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実業家のマイキー佐野氏が問い直す！無人タクシーWaymoが日本の公道を走る日は近いか？

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タクシーに乗り込んだとき、運転手の代わりにAIが車を制御していたとしたら、どう感じるだろうか。自動運転技術の社会実装が急速に進む中、実業家のマイキー佐野氏が、Google傘下の企業が展開するロボタクシー事業の最新戦略と、米中摩擦がもたらす市場の激変を詳しく解説した。



自動運転のアプローチには大きく2種類ある。人間が事前にルールを設計してシステムを構築する方式と、カメラやセンサーのデータからAIが自ら学習して運転動作を生成する方式だ。前者は安全性と動作根拠の明確さに強みを持ち、後者は世界中どこでも対応できる汎用性を目指す。両者は技術の方向性だけでなく、事業規模や車両コストにおいても全く異なる戦略をとる。



Waymoは安全設計を重視した前者の方式を採用し、米国内でいち早くサービスを展開してきた。しかしこの企業には、ソフトウェア開発に特化するがゆえの「車両を自社で製造しない」という構造的な課題がある。佐野氏はこの点を丁寧に整理し、車体確保が事業継続の根幹に関わることを示す。



Waymoの車両の生産で次の選択肢として浮上したのが、中国の自動車メーカーとの提携だ。中国のEVサプライチェーンを活用すれば大幅なコスト削減が見込めるとして、ロボタクシー専用設計の車両をめぐる協議が進んでいた。



ところが、米中関係の悪化がこの計画を直撃する。中国製EVに対する関税が大幅に引き上げられ、さらには安全保障上の理由から中国由来の技術を搭載した車両の輸入規制まで重なった。わずかな期間で導入コストは倍近くに膨らみ、当初の算段は根底から覆されることになった。



こうした逆境を受けてWaymoが新たに選んだのが、韓国の自動車メーカーとの戦略的提携だ。米国内の工場で生産される車両を活用することで高率な関税を回避し、現地の産業政策の恩恵も取り込める。一方でその車両の品質や信頼性には依然として課題が残り、大規模展開に向けた改善が求められている段階でもある。



国際展開の候補地として日本やロンドンが名前の挙がる中、地政学リスクが一企業の事業戦略をここまで書き換えた事例として、このロボタクシー市場の攻防は極めて示唆に富む。