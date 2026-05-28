西武は27日、株式会社西武ライオンズと立教大学スポーツウエルネス学部は、2026年4月23日(木)に、西武ライオンズにおける地域コミュニティ活動「L-FRIENDS（エルフレンズ）」の取り組みの一環として「連携協力に関する基本協定」を締結したことを発表した。

この協定は、西武ライオンズと立教大学スポーツウエルネス学部がそれぞれ持つ人的・知的資源を有効に活用しながら、協働して事業に取り組むことで、地域社会の発展や市民福祉の向上に寄与することを目的。 具体的には、「地域振興」、「スポーツ振興」、「教育振興」などの分野を重点に置き、西武ライオンズの地域に根差した活動と立教大学スポーツウエルネス学部の「すべての人の生きる歓びのために」という教育理念を実現する学術的な専門性を連携させながら、地域・社会への貢献を目指す。

なお、西武ライオンズと立教大学では、既に「連携協力に関する基本協定」を締結していたが、よりスポーツを起点としたさまざまな取り組みを共に推進することを目的として、2023年に学部として新設されたスポーツウエルネス学部と新たに協定を締結した。

▼ 西武ライオンズ×立教大学スポーツウエルネス学部の具体的な取り組み予定

・学部生と連携した学内における学割チケット販売とマーケティング戦略の共同構築

・球団・アカデミー・ライオンズジュニア・その他連携先等におけるスポーツマンシップ教育事業

・球団にかかわるイベント企画および運営

・立教大学キャンパス内におけるスポーツ体験イベント

・球団が行っている活動に対するSROI（社会的投資価値等）の測定など

▼ 株式会社西武ライオンズ 代表取締役社長 奥村剛 コメント

「この度、立教大学スポーツウエルネス学部との連携協定締結を大変光栄に思います。長年取り組んできた地域コミュニティ活動「L-FRIENDS」の一環として、大学の専門性と当社の地域活動を融合させ、地域発展に貢献できると確信しております。特に、学生の皆さまならではの新しい感性を、マーケティング戦略やイベント企画などに積極的に反映し、共に地域社会に新たな価値を創造していきたいと考えております。このパートナーシップが、未来を担うリーダーの育成にも繋がり、地域社会の活性化に大きく寄与することを期待しています」

▼ 立教大学スポーツウエルネス学部 学部長 加藤晴康 コメント

「この度、地域に深く根差しスポーツの感動を届け続ける西武ライオンズとパートナーシップを築けることを大変うれしく思います。本学部は「すべての人の生きる歓びのために」という理念を掲げ、多角的な視点からスポーツウエルネスを追求しています。今回の協定により、学生がプロスポーツの現場でマーケティングやイベント運営を学んだり、トップスポーツの現場を体感するなど、実践的な学びに触れることは、生きた知性を育む貴重な機会となります。両者の専門性とリソースを融合させ、スポーツの力で地域社会に新たな価値を創出するとともに、次代を担うリーダーの育成に邁進してまいります。