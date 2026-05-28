満島真之介「多分計算したらとてつもない金額」木村拓哉からの粋な差し入れエピソード告白【CELEB SECRET】
【モデルプレス＝2026/05/28】俳優の満島真之介が、このほど都内で行われたABEMA新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（6月20日よる9時スタート）のMC囲み取材に、指原莉乃、松井ケムリ（令和ロマン）、河野純喜（JO1）とともに出席。セレブだと思う人を聞かれ、木村拓哉の名前を挙げた。
【写真】ABEMA新番組でMCに初挑戦する人気アイドル
人生で出会った中で“正真正銘のセレブ”だと思う人を聞かれると、満島は木村の名前を挙げ、ドラマで共演した際のエピソードを告白。「『木村さんから差し入れです』って言って、段ボールがどんどんってトラックで運ばれてくるわけですよ」と話し、「『何！？』と思ったら、木村さん自身が大好きなMA1のジャケットにドラマの手作りのワッペンが縫い込まれている、しかも前に。中には名言が書かれている。それをキャスト、スタッフ全員に差し入れ」と続けると、指原、松井、河野は開いた口が塞がらない様子だった。満島は「それがあったかすぎて、今でも毎日着ています」と愛用しているという。「差し入れのレベルじゃないわけだから、多分計算したらとてつもない金額」と改めて思い返し「本当にお世話になりました。本当に素敵な座長の撮影はすごく活気がありました」と感謝した。
セレブ女子が実は手に入れられず羨ましいと思っていることに迫る番組であることにちなみ、「MC陣の中で誰かの才能を1つだけ手に入れられるとしたら？」という質問が飛ぶと、満島が真っ先に挙手し「これはすぐ（答えられる）よ。河野くんの歌声です」と回答。これに河野は「えー！嬉しいな〜」と歌い上げて全力で喜びを表現し、笑いを誘った。松井は指原のプロデュース能力が羨ましいと話し「（過去に）アイドルやられていてアイドルプロデュースされていますけど、僕が芸人プロデュースしろって言われたら、もうわけわかんないですもん」と両方の才能がある指原を絶賛。「アイドルとしてどれだけすごくても、（プロデュースが）できない人もいると思うから、めちゃくちゃ尊敬します」と伝えると、指原は「ありがとうございます！気持ちいい」とにっこり。松井は「あと普通に＝LOVEが好きです」と補足した。指原は満島の演技力を挙げ、「もしも20歳からやり直せるんだったら、女優になりたい」と話した。
最後に回答が回ってきた河野が「じゃあ…ケムリさんで」と順番に名前を挙げていく流れに乗っかると、松井がすかさず「『余ってんな〜』じゃないのよ（笑）」とツッコみ、仲の良いやり取りを披露。河野は「ほんまにこの収録中思ったんですけど、やっぱどこかしらで余裕があるなって」と説明し、松井の実家が松濤というセレブエピソードを話したことから「それはセレブだからなのか、そういう性格からなのか、めっちゃかっこいいなと思います」と伝えた。
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るABEMAオリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？スタジオMCは指原、満島、松井、ソロとしてはMC初挑戦の河野が務める。（modelpress編集部）
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◆満島真之介、木村拓哉と共演時のエピソード告白
人生で出会った中で“正真正銘のセレブ”だと思う人を聞かれると、満島は木村の名前を挙げ、ドラマで共演した際のエピソードを告白。「『木村さんから差し入れです』って言って、段ボールがどんどんってトラックで運ばれてくるわけですよ」と話し、「『何！？』と思ったら、木村さん自身が大好きなMA1のジャケットにドラマの手作りのワッペンが縫い込まれている、しかも前に。中には名言が書かれている。それをキャスト、スタッフ全員に差し入れ」と続けると、指原、松井、河野は開いた口が塞がらない様子だった。満島は「それがあったかすぎて、今でも毎日着ています」と愛用しているという。「差し入れのレベルじゃないわけだから、多分計算したらとてつもない金額」と改めて思い返し「本当にお世話になりました。本当に素敵な座長の撮影はすごく活気がありました」と感謝した。
最後に回答が回ってきた河野が「じゃあ…ケムリさんで」と順番に名前を挙げていく流れに乗っかると、松井がすかさず「『余ってんな〜』じゃないのよ（笑）」とツッコみ、仲の良いやり取りを披露。河野は「ほんまにこの収録中思ったんですけど、やっぱどこかしらで余裕があるなって」と説明し、松井の実家が松濤というセレブエピソードを話したことから「それはセレブだからなのか、そういう性格からなのか、めっちゃかっこいいなと思います」と伝えた。
◆ABEMA新ドキュメンタリー番組「CELEB SECRET」
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るABEMAオリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？スタジオMCは指原、満島、松井、ソロとしてはMC初挑戦の河野が務める。（modelpress編集部）
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