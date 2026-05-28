JO1河野純喜“正真正銘のセレブ”だと思うのは佐藤景瑚…実家に螺旋階段＆家族がメンバー全員分焼肉ご馳走【CELEB SECRET】
【モデルプレス＝2026/05/28】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の河野純喜が、このほど都内で行われたABEMA新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（6月20日よる9時スタート）のMC囲み取材に、指原莉乃、満島真之介、松井ケムリ（令和ロマン）とともに出席。メンバーである佐藤景瑚のセレブエピソードを明かした。
【写真】ABEMA新番組でソロMCに初挑戦する人気アイドル
人生で出会った中で“正真正銘のセレブ”だと思う人を聞かれると、メンバーの佐藤景瑚だと回答し、コロナ禍にメンバーそれぞれ実家に帰り、リモート会議をしたときに「景瑚の実家も映っていたんですけど、螺旋階段ありました」と回顧。さらにライブで佐藤の地元・名古屋を訪れたときのエピソードも補足し「毎回景瑚の家族が焼肉を全員分奢ってくれて、しかもこんなすっごいシャトーブリアンを」と説明すると、指原は「すごい！どんどんエピソード出てくる」と驚いていた。
本番組が4人の女性たちの“秘密”を紐解くことにちなみ、とっておきの秘密を聞かれた河野は、アメリカ・ロサンゼルスに3日間仕事に行って帰ってきたら、自宅の冷蔵庫が開けっ放しだったエピソードを話し、「壊れていて、めっちゃ高い冷蔵庫に買い替えました」と告白。両開きであることを強調する河野に「料理されるんですか？」という質問が飛ぶと、河野は「料理好きですね〜！」と話し、得意料理がパスタであることも明かしていた。
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るABEMAオリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？スタジオMCは指原、満島、松井、ソロとしてはMC初挑戦の河野が務める。（modelpress編集部）
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◆河野純喜、佐藤景瑚の実家にあった驚きのもの
人生で出会った中で“正真正銘のセレブ”だと思う人を聞かれると、メンバーの佐藤景瑚だと回答し、コロナ禍にメンバーそれぞれ実家に帰り、リモート会議をしたときに「景瑚の実家も映っていたんですけど、螺旋階段ありました」と回顧。さらにライブで佐藤の地元・名古屋を訪れたときのエピソードも補足し「毎回景瑚の家族が焼肉を全員分奢ってくれて、しかもこんなすっごいシャトーブリアンを」と説明すると、指原は「すごい！どんどんエピソード出てくる」と驚いていた。
◆河野純喜、冷蔵庫買い替え
本番組が4人の女性たちの“秘密”を紐解くことにちなみ、とっておきの秘密を聞かれた河野は、アメリカ・ロサンゼルスに3日間仕事に行って帰ってきたら、自宅の冷蔵庫が開けっ放しだったエピソードを話し、「壊れていて、めっちゃ高い冷蔵庫に買い替えました」と告白。両開きであることを強調する河野に「料理されるんですか？」という質問が飛ぶと、河野は「料理好きですね〜！」と話し、得意料理がパスタであることも明かしていた。
◆ABEMA新ドキュメンタリー番組「CELEB SECRET」
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るABEMAオリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？スタジオMCは指原、満島、松井、ソロとしてはMC初挑戦の河野が務める。（modelpress編集部）
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