令和ロマン・松井ケムリ、実家が松濤＆同い年の仲良し人気アーティスト明かす セレブエピソードに指原莉乃ら驚き【CELEB SECRET】
【モデルプレス＝2026/05/28】お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが、このほど都内で行われたABEMA新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（6月20日よる9時スタート）のMC囲み取材に、指原莉乃、満島真之介、河野純喜（JO1）とともに出席。“正真正銘のセレブ”だと思う人を明かした。
【写真】ABEMA新番組でMCに初挑戦する人気アイドル
番組にちなみ、人生で出会った中で“正真正銘のセレブ”だと思う人を聞かれると、MY FIRST STORYのボーカル・Hiroと回答。「同い年で、3〜4年くらいですかね、仲良くさせてもらってるんですよ」と話し「僕もHiroも実家が松濤なんで、地元一緒って感じで」と共通点を告白。さらにHiroから聞いたという、兄でONE OK ROCKのボーカル・Takaとのエピソードを披露。「Takaさんが自転車に乗り始めて外で遊び出したとき、Hiroはまだ小さいから自転車に乗れなくて。で、（Takaに）追いつけないじゃないですか。だからタクシー乗って追いついていたらしいです（笑）」とセレブぶりを説明すると、指原、満島、河野は「まじで！？」「どういうこと！？」などと驚きの声を上げていた。
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るABEMAオリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？スタジオMCは指原、満島、松井、ソロとしてはMC初挑戦の河野が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ABEMA新番組でMCに初挑戦する人気アイドル
◆松井ケムリ、Hiroの幼少期セレブエピソード明かす
番組にちなみ、人生で出会った中で“正真正銘のセレブ”だと思う人を聞かれると、MY FIRST STORYのボーカル・Hiroと回答。「同い年で、3〜4年くらいですかね、仲良くさせてもらってるんですよ」と話し「僕もHiroも実家が松濤なんで、地元一緒って感じで」と共通点を告白。さらにHiroから聞いたという、兄でONE OK ROCKのボーカル・Takaとのエピソードを披露。「Takaさんが自転車に乗り始めて外で遊び出したとき、Hiroはまだ小さいから自転車に乗れなくて。で、（Takaに）追いつけないじゃないですか。だからタクシー乗って追いついていたらしいです（笑）」とセレブぶりを説明すると、指原、満島、河野は「まじで！？」「どういうこと！？」などと驚きの声を上げていた。
◆ABEMA新ドキュメンタリー番組「CELEB SECRET」
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るABEMAオリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？スタジオMCは指原、満島、松井、ソロとしてはMC初挑戦の河野が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】