春のドライブシーズンが近づく3月は、遠出や慣れない道を走る機会が増えやすい時期だ。

高速道路や郊外路を走る機会が多いユーザーにとって、レーダー探知機は安心感を高めるアイテムのひとつである。

今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているレーダー探知機TOP10を紹介する。

※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 レーダー探知機 ランキング 1位

オートバックス 1位 ユピテル YK-2100

無線LAN搭載のワンボディタイプで、最新の取締機にも対応する人気モデル。

JMA-600、JMA-520、JMA-401、MSSS、LSMなどに対応し、高い受信感度と誤警報を抑えるフィルタリング性能を備えている。

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イエローハット 1位 セルスター AR-925AW

大画面で情報を確認しやすい、セルスターの上位人気モデル。

JMA520/401取締機や移動式オービスMSSSへの対応に加え、ゼンリン地図搭載、GPSデータ更新無料など、実用性の高さも魅力だ。

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売れ筋 レーダー探知機 ランキング 2位

オートバックス 2位 セルスター AR-925AW

イエローハットでも1位に入った人気モデル。

見やすい画面表示と、最新取締機への対応力を重視するユーザーに向いている。

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イエローハット 2位 ユピテル YK-2100

オートバックスでも1位に入ったユピテルの定番モデル。

高精度な警報性能と扱いやすさのバランスがよく、初めてレーダー探知機を導入する人にも選びやすい。

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売れ筋 レーダー探知機 ランキング 3位

オートバックス 3位 セルスター AR-125A

コンパクトに取り付けしやすい、セルスターのワンボディタイプ。

JMA520/401取締機や移動式オービスMSSSに対応し、ゼンリン地図搭載、GPSデータ更新無料など、日常使いで安心感を得やすい機能を備えている。

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イエローハット 3位 セルスター AR-225A

必要な機能をしっかり備えたミドルクラスの人気モデル。

JMA520/401取締機や移動式オービスMSSSに対応し、準天頂衛星「みちびき」受信やGPSデータ更新無料など、長く使いやすい機能を備えている。

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オートバックス 4位～10位

4位：ユピテル YK-2200

5位：ユピテル YK-3100

6位：BLITZ TL316RW

7位：ユピテル YK-110

8位：BLITZ TL406RW

9位：セルスター AR-225A

10位：BLITZ TL246R

イエローハット 4位～10位

4位：セルスター AR-125A

5位：セルスター AR-37LC

6位：ユピテル YK-3100

7位：ユピテル YK-100

8位：セルスター AR-333

9位：ユピテル YK-3000

10位：セルスター AR-824AW

まとめ

2026年3月のレーダー探知機ランキングでは、ユピテルとセルスターの2ブランドが上位を占める結果となった。

とくに、ユピテル YK-2100とセルスター AR-925AWはオートバックス、イエローハットの両方で上位に入り、定番モデルとしての強さを見せている。

また、オートバックスではBLITZのレーザー対応モデルも複数ランクインしており、

最新取締機への対応力や、使い勝手を重視するユーザーが多いこともうかがえる。

春先はドライブや遠出の機会が増えやすい時期。

慣れない道を走る前に、売れ筋上位の定番モデルを基準に、自分の使い方に合ったレーダー探知機を選びたい。