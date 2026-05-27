【カー用品店】売れているレーダー探知機TOP10｜迷ったら“探知性能で選ばれているモデル”をチェック！【2026年3月版】
春のドライブシーズンが近づく3月は、遠出や慣れない道を走る機会が増えやすい時期だ。
高速道路や郊外路を走る機会が多いユーザーにとって、レーダー探知機は安心感を高めるアイテムのひとつである。
今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているレーダー探知機TOP10を紹介する。
※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。
売れ筋 レーダー探知機 ランキング 1位
オートバックス 1位 ユピテル YK-2100
無線LAN搭載のワンボディタイプで、最新の取締機にも対応する人気モデル。
JMA-600、JMA-520、JMA-401、MSSS、LSMなどに対応し、高い受信感度と誤警報を抑えるフィルタリング性能を備えている。
▶製品詳細はこちら
イエローハット 1位 セルスター AR-925AW
大画面で情報を確認しやすい、セルスターの上位人気モデル。
JMA520/401取締機や移動式オービスMSSSへの対応に加え、ゼンリン地図搭載、GPSデータ更新無料など、実用性の高さも魅力だ。
▶製品詳細はこちら
売れ筋 レーダー探知機 ランキング 2位
オートバックス 2位 セルスター AR-925AW
イエローハットでも1位に入った人気モデル。
見やすい画面表示と、最新取締機への対応力を重視するユーザーに向いている。
▶製品詳細はこちら
イエローハット 2位 ユピテル YK-2100
オートバックスでも1位に入ったユピテルの定番モデル。
高精度な警報性能と扱いやすさのバランスがよく、初めてレーダー探知機を導入する人にも選びやすい。
▶製品詳細はこちら
売れ筋 レーダー探知機 ランキング 3位
オートバックス 3位 セルスター AR-125A
コンパクトに取り付けしやすい、セルスターのワンボディタイプ。
JMA520/401取締機や移動式オービスMSSSに対応し、ゼンリン地図搭載、GPSデータ更新無料など、日常使いで安心感を得やすい機能を備えている。
▶製品詳細はこちら
イエローハット 3位 セルスター AR-225A
必要な機能をしっかり備えたミドルクラスの人気モデル。
JMA520/401取締機や移動式オービスMSSSに対応し、準天頂衛星「みちびき」受信やGPSデータ更新無料など、長く使いやすい機能を備えている。
▶製品詳細はこちら
オートバックス 4位～10位
4位：ユピテル YK-2200
5位：ユピテル YK-3100
6位：BLITZ TL316RW
7位：ユピテル YK-110
8位：BLITZ TL406RW
9位：セルスター AR-225A
10位：BLITZ TL246R
イエローハット 4位～10位
4位：セルスター AR-125A
5位：セルスター AR-37LC
6位：ユピテル YK-3100
7位：ユピテル YK-100
8位：セルスター AR-333
9位：ユピテル YK-3000
10位：セルスター AR-824AW
まとめ
2026年3月のレーダー探知機ランキングでは、ユピテルとセルスターの2ブランドが上位を占める結果となった。
とくに、ユピテル YK-2100とセルスター AR-925AWはオートバックス、イエローハットの両方で上位に入り、定番モデルとしての強さを見せている。
また、オートバックスではBLITZのレーザー対応モデルも複数ランクインしており、
最新取締機への対応力や、使い勝手を重視するユーザーが多いこともうかがえる。
春先はドライブや遠出の機会が増えやすい時期。
慣れない道を走る前に、売れ筋上位の定番モデルを基準に、自分の使い方に合ったレーダー探知機を選びたい。