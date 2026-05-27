「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）

広島の名原典彦外野手（２５）が、プロ初本塁打を含む２安打２打点の活躍。チームは２０１４年以来、１２年ぶりに交流戦連敗発進となった中で、シンデレラボーイが存在感を放った。

２点を追う八回１死で迎えた第４打席。鈴木のツーシームを完璧に捉えると、打球は低い弾道で左翼席に着弾。「必死にやっていたのであまり覚えてない」と、興奮気味にダイヤモンドを一周し、何度もガッツポーズ。感情を爆発させた。１点リードで迎えた三回２死二塁では、相手先発・毛利に対し、本拠地初安打となる中前適時打をマークした。

前日２６日の試合で打球判断を誤り、決勝点を献上。目に涙を浮かべながら「（野球人生で）一番悔しい」と言葉を絞り出していた。一夜明け、バットで汚名を返上。「自分のミスでチームに迷惑をかけてしまったので、何とか取り返してやろうと。引きずっていたらプロじゃない」と話した。

これでデビューから５試合で４度目のマルチ安打を記録。「気合と根性」と合言葉に快進撃を続けるシンデレラボーイは、「明日はより一層、必死に（プレーしたい）。自分に言い聞かせてやっていこうかなと思います」と次戦を見据えた。