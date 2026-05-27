【FANTASTICS八木勇征で観る究極の2択】学校で隣の席になりたいのはどっち？「美しい彼」清居 vs「矢野くんの普通の日々」矢野
【モデルプレス＝2026/05/27】アーティストとしてはもちろん、俳優としても目覚ましい活躍を見せ、多くのファンを魅了し続けているFANTASTICSの八木勇征。彼が演じるキャラクターたちは、誰もが目を奪われる圧倒的な美しさや、思わず守りたくなるようなピュアな輝きを放っている。本記事では、八木が瑞々しく演じた人気作の中から、もし学校で隣の席になったらと想像せずにはいられない2人のキャラクターを紹介する。
【写真】「美しい彼」八木勇征＆萩原利久、ハートポーズ2ショット
凪良ゆうの人気BL小説を実写化し、国内外で大きな話題を呼んだドラマ・映画「美しい彼」。思うように言葉を発せない吃音症を持ち、周囲に馴染めず“ぼっち”を極める平良一成（萩原利久）と、学校のカースト頂点に君臨する圧倒的カリスマ・清居奏の恋模様を描いた瑞々しい青春ストーリーだ。八木は、クールで息をのむほど美しい、クラスの「キング」こと清居を圧倒的な存在感で演じきった。
ネット上では「登場シーンで心奪われた」「いつ見ても美しい」といった声が上がるなど、清居の美しさとキャラクターとしての深みに心を奪われる人が続出している。クラス中が注目する憧れの存在を特等席で見つめ、その特別な世界観に浸ってみたいと感じる人にとって、清居はまさに理想の選択肢となるかもしれない。
一方、田村結衣の人気ラブコメ漫画を実写化した映画「矢野くんの普通の日々」は、どこか愛らしくて目が離せない、優しい世界観が魅力の作品だ。八木が演じたのは、なぜか毎日ケガまみれになってしまう不運体質の高校生・矢野剛。心配性なクラス委員長・吉田（池端杏慈）が矢野の全力サポートを決意することから始まる、ピュアで真っ直ぐな日常が描かれる。
矢野は、不運体質のせいで“普通の高校生活”を送れずにいながらも、その心根はどこまでも純粋で真っ直ぐな男の子だ。吉田の優しさに触れて初めて恋の感情を抱いていく姿や、彼の放つピュアな言葉の数々は、観る者の心を優しく癒やしてくれる。もし彼が隣の席にいたら、次から次へと起こるトラブルにハラハラしつつも、彼の無邪気な笑顔や一生懸命な姿を一番近くで応援したくなるだろう。
ネット上では「放っておけない可愛さ」「癒やされる」などの声が寄せられており、矢野くんの愛くるしいキャラクターに夢中になる人が相次いだ。毎日ハプニングの連続であっても、その純真さに触れて一緒に温かい青春を過ごしたいと願う人には、矢野くんとの時間が何よりの宝物になるのではないだろうか。
学校のカースト頂点に君臨し、その圧倒的な美しさとカリスマ性で釘付けにする「美しい彼」の清居か。それとも、毎日ケガだらけの不運体質ながら、そのピュアさで誰もが守りたくなる「矢野くんの普通の日々」の矢野か。どちらのキャラクターも、八木だからこそ表現できた唯一無二の魅力を放ち、学校生活を鮮やかに彩ってくれるだろう。（modelpress編集部）
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◆「美しい彼」清居
凪良ゆうの人気BL小説を実写化し、国内外で大きな話題を呼んだドラマ・映画「美しい彼」。思うように言葉を発せない吃音症を持ち、周囲に馴染めず“ぼっち”を極める平良一成（萩原利久）と、学校のカースト頂点に君臨する圧倒的カリスマ・清居奏の恋模様を描いた瑞々しい青春ストーリーだ。八木は、クールで息をのむほど美しい、クラスの「キング」こと清居を圧倒的な存在感で演じきった。
ネット上では「登場シーンで心奪われた」「いつ見ても美しい」といった声が上がるなど、清居の美しさとキャラクターとしての深みに心を奪われる人が続出している。クラス中が注目する憧れの存在を特等席で見つめ、その特別な世界観に浸ってみたいと感じる人にとって、清居はまさに理想の選択肢となるかもしれない。
◆「矢野くんの普通の日々」矢野
一方、田村結衣の人気ラブコメ漫画を実写化した映画「矢野くんの普通の日々」は、どこか愛らしくて目が離せない、優しい世界観が魅力の作品だ。八木が演じたのは、なぜか毎日ケガまみれになってしまう不運体質の高校生・矢野剛。心配性なクラス委員長・吉田（池端杏慈）が矢野の全力サポートを決意することから始まる、ピュアで真っ直ぐな日常が描かれる。
矢野は、不運体質のせいで“普通の高校生活”を送れずにいながらも、その心根はどこまでも純粋で真っ直ぐな男の子だ。吉田の優しさに触れて初めて恋の感情を抱いていく姿や、彼の放つピュアな言葉の数々は、観る者の心を優しく癒やしてくれる。もし彼が隣の席にいたら、次から次へと起こるトラブルにハラハラしつつも、彼の無邪気な笑顔や一生懸命な姿を一番近くで応援したくなるだろう。
ネット上では「放っておけない可愛さ」「癒やされる」などの声が寄せられており、矢野くんの愛くるしいキャラクターに夢中になる人が相次いだ。毎日ハプニングの連続であっても、その純真さに触れて一緒に温かい青春を過ごしたいと願う人には、矢野くんとの時間が何よりの宝物になるのではないだろうか。
◆【究極の2択】学校で隣の席になりたいのはどっち？
学校のカースト頂点に君臨し、その圧倒的な美しさとカリスマ性で釘付けにする「美しい彼」の清居か。それとも、毎日ケガだらけの不運体質ながら、そのピュアさで誰もが守りたくなる「矢野くんの普通の日々」の矢野か。どちらのキャラクターも、八木だからこそ表現できた唯一無二の魅力を放ち、学校生活を鮮やかに彩ってくれるだろう。（modelpress編集部）
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