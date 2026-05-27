東京ディズニーリゾート公式が更新している「東京ディズニーリゾート・ブログ」が、27日の更新をもって終了すると発表した。創設から14年間で投稿された記事は3000本以上。ファンからは惜しむ声が上がっている。

2012年3月にスタートした同ブログ。東京ディズニーリゾートに関するニュースなどを配信し、長年ファンから親しまれた。

公式はこの日、「14年間のご愛読に感謝を込めて」と題するブログを更新し、この更新をもって終了すると発表。「2012年3月にスタートしたこのブログを通して、東京ディズニーリゾートに関するニュース、かけがえのない出来事、そして大切な時間や思い出をたくさんの読者のみなさんと共有してきました。この14年間で投稿した記事の数は3,000本を超え、ひとつひとつの記事に、あの日の景色や空気が息づいています」とし、「これまで記事をご覧いただいたみなさん、更新を楽しみに待っていてくださっていたみなさんへ、心より感謝を申し上げます」と伝えた。

なお過去の記事に関しては「当面は公開を継続していきます」といい「懐かしい記事のページをめくりながら、素敵な時間を思い出してくださいね」と呼びかけた。

ファンからは「今までありがとうございました 楽しいブログ記事ばかりでした。でもさみしい」「このブログでBGSとかキャラクターの様子見るの好きだった 悲しいけどありがとうございました」など感謝や惜しむ声が寄せられた。