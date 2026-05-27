【大転換】FANG+からNASDAQ100へ乗り換え急増中！？2026年最新データで暴く「最強指数」の罠と最適解
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投資系YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が、「【大転換】FANG+からNASDAQ100へ乗り換え急増中！？2026年最新データで暴く「最強指数」の罠と最適解」と題した動画を公開した。動画では、SNSや投資コミュニティで話題となっている「FANG+からNASDAQ100への乗り換え問題」について、定量的なデータをもとに詳細な比較と分析を行っている。
YOU氏は、両指数の過去の運用成績を比較し、中長期ではFANG+が圧勝しているものの、直近ではNASDAQ100が上回る「逆転現象」が起きていると指摘。この資金移動は一時的な流行ではなく、両指数の数学的構造の違いに基づく「極めて論理的な理由」があると解説した。
具体的な選定基準として、両指数のリバランス機能の違いを挙げている。FANG+の「等金額リバランス」は、好調な銘柄を売り、不調な銘柄を買う「反モメンタム」の性質を持つと説明。一方、NASDAQ100の「時価総額加重平均」は、成長企業の果実を丸ごと取り込める「プロ・モメンタム」な構造であり、長期投資において圧倒的に合理的であると分析した。
さらに、2026年後半に到来が予想される「メガIPOスーパーサイクル」の影響にも言及。SpaceXやOpenAIなどの巨大企業が上場した場合、NASDAQ100の新ルール「ファストエントリー」によりわずか15営業日で組み込まれるが、FANG+は「10社固定」のルールが致命的な足枷となり、未来のスター企業を取りこぼす可能性が高いと警鐘を鳴らした。
YOU氏は、FANG+の爆発力は依然として魅力的であるとしながらも、下落耐性や見えないコストに不安を感じる投資家に対して「パニック売りは絶対NG」とアドバイス。利益確定による「税金のドラッグ効果」を避けるため、「今持っているFANG+は無理に売らずにそのまま置いておき、新しく買い付ける分をNASDAQ100にするのが一番おすすめ」と独自の最適解を提示して動画を締めくくった。
YOU氏は、両指数の過去の運用成績を比較し、中長期ではFANG+が圧勝しているものの、直近ではNASDAQ100が上回る「逆転現象」が起きていると指摘。この資金移動は一時的な流行ではなく、両指数の数学的構造の違いに基づく「極めて論理的な理由」があると解説した。
具体的な選定基準として、両指数のリバランス機能の違いを挙げている。FANG+の「等金額リバランス」は、好調な銘柄を売り、不調な銘柄を買う「反モメンタム」の性質を持つと説明。一方、NASDAQ100の「時価総額加重平均」は、成長企業の果実を丸ごと取り込める「プロ・モメンタム」な構造であり、長期投資において圧倒的に合理的であると分析した。
さらに、2026年後半に到来が予想される「メガIPOスーパーサイクル」の影響にも言及。SpaceXやOpenAIなどの巨大企業が上場した場合、NASDAQ100の新ルール「ファストエントリー」によりわずか15営業日で組み込まれるが、FANG+は「10社固定」のルールが致命的な足枷となり、未来のスター企業を取りこぼす可能性が高いと警鐘を鳴らした。
YOU氏は、FANG+の爆発力は依然として魅力的であるとしながらも、下落耐性や見えないコストに不安を感じる投資家に対して「パニック売りは絶対NG」とアドバイス。利益確定による「税金のドラッグ効果」を避けるため、「今持っているFANG+は無理に売らずにそのまま置いておき、新しく買い付ける分をNASDAQ100にするのが一番おすすめ」と独自の最適解を提示して動画を締めくくった。
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