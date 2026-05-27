読売テレビの佐藤佳奈アナウンサーが２７日に自身のインスタグラムを更新し、７月末で退社することを報告した。

「私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と伝えた。「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした。今後の活動については、お伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます」とした。

そして「読売テレビアナウンサーとしての最後のテレビ番組出演は、5月29日(金)放送の「音道楽√」になります。また、podcast番組「酒のさかなにショコっとどうぞ」は7月まで配信を続けます。最終回は7月31日(金)にお届けする予定です。最後まで、どうぞよろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

以下全文

いつもあたたかく見守ってくださっている皆さまへご報告です。

私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました。

あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした。

今後の活動については、お伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます。

読売テレビアナウンサーとしての最後のテレビ番組出演は、5月29日(金)放送の「音道楽√」になります。また、podcast番組「酒のさかなにショコっとどうぞ」は7月まで配信を続けます。最終回は7月31日(金)にお届けする予定です。最後まで、どうぞよろしくお願いいたします。

佐藤佳奈