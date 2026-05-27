人気ドラマ「ザ・ボーイズ」フィナーレ後の世界で、ホームランダーの息子・ライアンはどう生きていくのか？同役を演じるキャメロン・クロヴェッティが、自身の見解を語っている。

この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含まれています。

この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含まれています。

ブッチャーの妻ベッカとホームランダーとの間に生まれたライアンは、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話（最終回）でブッチャー＆キミコに協力し、ホームランダー打倒に大きく貢献。その後、ブッチャーから一緒に暮らそうと誘われるものの、「父親代わりにはなれない」と拒絶する。最終的にブッチャーがかつて望んでいた通り、MM／マザーズミルクことマーヴィン・T・ミルクの家族に迎え入れられる。

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米のインタビューでライアンの“その後”について尋ねられたクロヴェッティ。「ライアンは多くのことを経験してきました」としたうえで、身体的・精神的な成長に期待を寄せた。

「ホームランダーとブッチャーという、“ある種の父親的存在”が彼に与えた影響は大きいはずです。彼が自分の能力を育み、自分らしさを確立し、いわばトラウマを乗り越える姿をぜひ見てみたいですね。」

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さらに、ライアンが生まれつき能力者である点に着目し、こう続けている。

「特に、初の“先天的な能力者”ということもあり、年月を経てどう成長していくのか、どれほどパワフルで強大な存在になるのか、本当に気になります。すごく面白いものになると思いますよ。」

最終話でライアンは、ホームランダーやブッチャーと共に、キミコが放った“能力を無効化する衝撃波”を浴びている。ブッチャーは「俺たちは凡人になった」と口にしていたが、ライアンの能力が本当に失われたかどうかは不明。もしライアンがコンパウンドVを投与されたスープたちとは異なる存在なのであれば、今後さらに力を成長させていく可能性はありそうだ。

ライアンがどんな人生を歩むかは未知数だが、米公式では「一家へようこそ、ライアン・ミルク」というコメントと共に、4人家族となったミルク家の写真が公開。数々の苦難を経験してきたライアンだが、写真のなかでは幸せそうな笑顔を見せている。

Welcome to the family, Ryan Milk - THE BOYS (@TheBoysTV)

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