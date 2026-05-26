

Ⓒ2026 映画「SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-」製作委員会

SUPER BEAVERの結成20周年の舞台裏に迫るライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』（公開中）の声出しOKの応援上映開催が決定した。6月4日19時の回、TOHO シネマズ新宿（東京）、ミッドランドスクエアシネマ（愛知）、TOHO シネマズなんば（大阪）で実施される。併せて応援上映指南映像が公開された。

【動画】『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』応援上映指南映像

公開から3日間で興行収入1.3億円、動員数5万人を突破、同週末公開の新作邦画で興行収入第１位（※興行通信社調べ）となる大ヒットスタートを切った。

直後からSNS上では、「LIVEシーンでは歌いたくて 手をあげたくて手拍子したくてしょうがなかった」「気を抜いたら、本気でLIVE映像のところ拳上げてシンガロングするところだったよ?!笑」「周り見たらみんなタオル握ってた」「ありがとう、SUPER BEAVER。早く声を届けたくなったよ」など、ファンの反響を集めている。

そんな声に応え、発声可能の応援上映が開催決定した。合わせて、劇場を最高のライブ空間へと変貌させ、過去最高のライブ体験を予感させる応援上映指南映像も到着。

到着した映像には、SUPER BEAVER の真骨頂である、地鳴りのような歓声と圧倒的な一体感が凝縮されている。「あなたの声をいざ！」という力強いメッセージとともに映し出されるのは、埋め尽くされたアリーナの光景。そして、「生きがい」「アイラヴユー」といった名曲で彩られ、シンガロング・パートの「俺はあなたの声で聞きたい！」という渋谷の呼びかけに応じ、ステージと客席が一体となる様子も収められている。