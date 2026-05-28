「これ100円てすごいよ」家事が劇的にラクになる100均の神アイテム5選！ズボラ主婦が推す絶対に買うべき名品
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YouTubeチャンネル「shino's channel-主婦の賃貸暮し」が、「【100均】これ無しじゃムリ。家事がラクになった神アイテム5選」を公開した。本動画では、shinoさんが実際に長期間愛用し、日々の家事負担を大幅に軽減した100円ショップの便利グッズ5点を厳選して紹介。単なる便利さだけでなく、手入れのしやすさや収納性にまでこだわった、実用的な選定基準が主眼となっている。動画内で紹介されるアイテムは、ダイソーやセリアなどの身近な100円ショップで購入できる商品ばかりである。
選定基準として、shinoさんは「めんどくさがり屋」な自身の性格を踏まえ、いかに手間を省き、ストレスなく日常使いできるかを重視している。
注目すべきアイテムの一つ目は、セリアの「タオルバーに掛けられるスクイージー」だ。本来は窓や鏡の水滴を取る道具だが、shinoさんはキッチンのシンク掃除に活用。
メラミンスポンジで汚れを落とした後、シンクに残った泡や水滴をこのスクイージーで一気に排水溝へかき集める実演を行った。約4年使い込んだという本体は先端が波打っており、「なにが家事ラクだよと思ったでしょ？」「本当に毎日これに助けられている」と、その実用性の高さを力説している。
二つ目は、ダイソーの「乾電池式卓上クリーナー」（550円）である。円柱型のシンプルなデザインで、底面には小さなブラシが備わっている。テーブルの上のパンくずや消しゴムのカスを、滑らせるように吸い取っていく様子が映し出された。「地味にストレスフリーに」なると評価し、出しっぱなしでも邪魔にならないデザインが、家族の自発的な掃除を促すきっかけにもなったと語る。三つ目は、セリアの「水切りネット用排水溝リング」だ。
従来の排水カゴの代わりに使用するアイテムであり、市販の水切りネットを被せて排水溝にセットする。「これ100円てすごいよ。超画期的」と絶賛し、カゴ特有のヌメリを洗う手間から解放される点を高く評価した。さらにダイソーの「サッと捨てられるゴミフィルター」と併用し、溜まったゴミを目隠ししてシンクをより衛生的に保つ独自の使い方を提案している。
今回の動画は、手頃な価格の100均アイテムであっても、自身の生活スタイルに合った使い方を見つける工夫が、大きな家事ラク効果に繋がる様子を示している。「長く使い続けられるか」「手入れは簡単か」という視点を持つ姿勢が、無駄買いを防ぎ、日々の暮らしを豊かにする第一歩となるだろう。
選定基準として、shinoさんは「めんどくさがり屋」な自身の性格を踏まえ、いかに手間を省き、ストレスなく日常使いできるかを重視している。
注目すべきアイテムの一つ目は、セリアの「タオルバーに掛けられるスクイージー」だ。本来は窓や鏡の水滴を取る道具だが、shinoさんはキッチンのシンク掃除に活用。
メラミンスポンジで汚れを落とした後、シンクに残った泡や水滴をこのスクイージーで一気に排水溝へかき集める実演を行った。約4年使い込んだという本体は先端が波打っており、「なにが家事ラクだよと思ったでしょ？」「本当に毎日これに助けられている」と、その実用性の高さを力説している。
二つ目は、ダイソーの「乾電池式卓上クリーナー」（550円）である。円柱型のシンプルなデザインで、底面には小さなブラシが備わっている。テーブルの上のパンくずや消しゴムのカスを、滑らせるように吸い取っていく様子が映し出された。「地味にストレスフリーに」なると評価し、出しっぱなしでも邪魔にならないデザインが、家族の自発的な掃除を促すきっかけにもなったと語る。三つ目は、セリアの「水切りネット用排水溝リング」だ。
従来の排水カゴの代わりに使用するアイテムであり、市販の水切りネットを被せて排水溝にセットする。「これ100円てすごいよ。超画期的」と絶賛し、カゴ特有のヌメリを洗う手間から解放される点を高く評価した。さらにダイソーの「サッと捨てられるゴミフィルター」と併用し、溜まったゴミを目隠ししてシンクをより衛生的に保つ独自の使い方を提案している。
今回の動画は、手頃な価格の100均アイテムであっても、自身の生活スタイルに合った使い方を見つける工夫が、大きな家事ラク効果に繋がる様子を示している。「長く使い続けられるか」「手入れは簡単か」という視点を持つ姿勢が、無駄買いを防ぎ、日々の暮らしを豊かにする第一歩となるだろう。
YouTubeの動画内容
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