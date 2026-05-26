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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「カップルにインタビュー」と題した動画を公開した。下駄に『ドラゴンボール』のスカジャンという個性的な出立ちの男性と、その彼女へのインタビューで、男性の意外な職業や二人の微笑ましい関係性が明らかになった。



「ど真ん中をその下駄でね、カッポしてましたけど」とインタビュアーが声をかけたのは、25歳のカップル。彼氏のファッションについて、彼女は「デフォで下駄なんで。いつも通り」と答え、彼氏も背中にチャオズが描かれたスカジャンを見せながらお気に入りだと語った。



話題が仕事と給料に移ると、飲食店でアルバイトをする彼女は「月収20万円前後」と回答。一方、建築系の会社員だという彼氏の口から「神社の施工管理」という意外な職業が飛び出した。「元々あった社殿を壊す前に1回神様を移す。仮のお社を作って神様を移して、お社を建て替える」と神社の新築工事について真面目に解説する彼氏。その詳細な仕事内容に、彼女は「初めて聞いた」と思わず大笑い。インタビュアーも「怖え人かなと思った」と第一印象を振り返りつつ、「いい人だった」とその誠実な素顔に感心する様子を見せた。



互いの好きなところを問われると、彼女は「1つかぁ、難しい…」と苦笑い。一方の彼氏は「すごく滑舌が悪いんですけど、それを一発で聞き取ってくれる。耳がいい」と語り、独自の視点で彼女の魅力を表現した。



将来の夢について「お嫁さんになること」と答えた彼女に対し、彼氏も「僕は…立派な花婿になること」と返し、笑いを誘う一幕も。最後は、ワーキングホリデーで貯金を使ったという彼女に対し、彼氏が「148,235円。負けてます」とリアルな貯金額を赤裸々に告白。個性的な見た目と穏やかな人柄のギャップ、そして飾らない二人のやり取りが魅力的なインタビューとなっている。