投資家の桐谷さん、持ち株紹介「今買っても合格の総合利回り」 優待で買った品物発表
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が25日、自身のXを更新し、保有株を紹介した。
【写真】想像以上にボロボロ（笑）桐谷さんが優待で買ったスマホケース
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「映画を1本見て、次の映画まで時間があるので自転車で、ケーズデンキ川口青木店へ」とし、「ケーズホールディングスは今2037円。配当が2.36%あり1000円券が年2回、1年以上保有で2000円券年2回で、今買っても合格の総合利回り」と持ち株の利回りを伝えた。
続けて「携帯のケースがボロボロなので、左のケースを購入。2枚使うため右の品も一緒に」と、優待券で買ったスマホケースの写真を投稿した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】想像以上にボロボロ（笑）桐谷さんが優待で買ったスマホケース
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「映画を1本見て、次の映画まで時間があるので自転車で、ケーズデンキ川口青木店へ」とし、「ケーズホールディングスは今2037円。配当が2.36%あり1000円券が年2回、1年以上保有で2000円券年2回で、今買っても合格の総合利回り」と持ち株の利回りを伝えた。
続けて「携帯のケースがボロボロなので、左のケースを購入。2枚使うため右の品も一緒に」と、優待券で買ったスマホケースの写真を投稿した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。