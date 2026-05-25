アランマーレ山形が東海大出身のOH光広のぞみの加入を発表

24日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形がアウトサイドヒッターの光広のぞみ（22）の加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

広島県出身の光広は安田女子高校を卒業後、東海大学に入学。大学2年時には東京サンビームズでプレーをした経歴を持つ。大学4年時には主将を務め、チームを牽引した。

光広はチームを通してコメントを発表している。

「この度、アランマーレ山形に加入させていただくことになりました。このような素晴らしい環境で競技を続けられることを大変嬉しく思います。また、このチームの一員として新たなスタートを切れることを、とても楽しみにしています。アランマーレ山形の一員として、自分らしく全力でプレーし、チームに貢献できるよう頑張ります。自分の持ち味を発揮し、どんな場面でも挑戦し続ける選手でありたいと思っています。そして、プレー面だけでなく、多くの方に応援していただけるような選手になれるよう、人としても成長していきたいです。応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、結果で恩返しができるよう精一杯頑張ります。これからよろしくお願いします」