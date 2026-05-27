2026年初夏のシースルーボブ3選！自然なかわいさを引き出すナチュラルヘア

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◆2026年初夏のシースルーボブ3選！自然なかわいさを引き出すナチュラルヘア

初夏のヘアスタイルに、清楚で柔らかい印象の「シースルーボブ」を取り入れてみない？　軽い前髪とナチュラル感のあるボブを組み合わせることで、自然なかわいさを引き出してくれる。今回は、ヘアサロン「charites」の松永亮さんにおすすめのシースルーボブ3選を伺った。


王道ナチュラルボブ
「王道ナチュラルボブ。やわらかな丸みが、自然なかわいさを引き出します」


シースルーバング×ナチュラルストレートボブ
「シースルーバング×ナチュラルストレートボブ。韓国風・ナチュラル系で定番の、清楚で柔らかい印象のスタイル」


シンプル×抜け感ストレートボブ
「シンプル×抜け感ストレートボブ。洗練された抜け感があるボブ」

◆お話をお伺いしたのは…美容師の松永亮さん

松永亮さん／charites（代々木公園）
お客様のライフスタイル・ファッションに合わせて、再現性が高く扱いやすいスタイルを提案します。

Instagram：@ryo_m_charites