2026年初夏のシースルーボブ3選！自然なかわいさを引き出すナチュラルヘア
◆2026年初夏のシースルーボブ3選！自然なかわいさを引き出すナチュラルヘア
初夏のヘアスタイルに、清楚で柔らかい印象の「シースルーボブ」を取り入れてみない？ 軽い前髪とナチュラル感のあるボブを組み合わせることで、自然なかわいさを引き出してくれる。今回は、ヘアサロン「charites」の松永亮さんにおすすめのシースルーボブ3選を伺った。
王道ナチュラルボブ
「王道ナチュラルボブ。やわらかな丸みが、自然なかわいさを引き出します」
シースルーバング×ナチュラルストレートボブ
「シースルーバング×ナチュラルストレートボブ。韓国風・ナチュラル系で定番の、清楚で柔らかい印象のスタイル」
シンプル×抜け感ストレートボブ
「シンプル×抜け感ストレートボブ。洗練された抜け感があるボブ」
◆お話をお伺いしたのは…美容師の松永亮さん
松永亮さん／charites（代々木公園）
お客様のライフスタイル・ファッションに合わせて、再現性が高く扱いやすいスタイルを提案します。
Instagram：@ryo_m_charites
初夏のヘアスタイルに、清楚で柔らかい印象の「シースルーボブ」を取り入れてみない？ 軽い前髪とナチュラル感のあるボブを組み合わせることで、自然なかわいさを引き出してくれる。今回は、ヘアサロン「charites」の松永亮さんにおすすめのシースルーボブ3選を伺った。
王道ナチュラルボブ
「王道ナチュラルボブ。やわらかな丸みが、自然なかわいさを引き出します」
シースルーバング×ナチュラルストレートボブ
「シースルーバング×ナチュラルストレートボブ。韓国風・ナチュラル系で定番の、清楚で柔らかい印象のスタイル」
シンプル×抜け感ストレートボブ
「シンプル×抜け感ストレートボブ。洗練された抜け感があるボブ」
◆お話をお伺いしたのは…美容師の松永亮さん
松永亮さん／charites（代々木公園）
お客様のライフスタイル・ファッションに合わせて、再現性が高く扱いやすいスタイルを提案します。
Instagram：@ryo_m_charites