鈴木奈々、“掃除のプロ”芸人に掃除してもらった自宅バスルーム公開「お風呂明るくて素敵」「広々してて憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの鈴木奈々が5月25日、自身のInstagramを更新。自宅の浴室を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳元ギャルタレント「ゆったり足が伸ばせそう」広々自宅バスルーム披露
鈴木は「私の家のお風呂です」「掃除のプロ赤プルさんにお風呂掃除してもらいました キッチンもトイレも水回り全部お願いしました！」と記し、お笑い芸人の赤プルが自宅の風呂を掃除している写真を投稿。明るく広々とした浴室の洗い場の真ん中にしゃがんで作業中の赤プルが、カメラに振り返っている様子を公開した。
「めちゃめちゃ綺麗になりました 赤プルさんに感謝感謝です」「赤プルさんは芸人さんの仕事をしながら、お掃除の仕事もしてて本当に尊敬してます」「水回りが綺麗になって気持ちがスッキリしました」と、赤プルがお笑い芸人の仕事以外に掃除の仕事をしていることを説明し、賞賛と感謝の気持ちをつづっている。
この投稿にファンからは「お風呂めっちゃ綺麗」「浴槽でゆったり足が伸ばせそう」「掃除のプロだったんだ」「お風呂明るくて素敵」「プロに掃除を頼んでみたい」「広々してて憧れ」「仲良しだったんだね」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「ゆったり足が伸ばせそう」広々自宅バスルーム披露
◆鈴木奈々、赤プルに掃除してもらった自宅の風呂公開
鈴木は「私の家のお風呂です」「掃除のプロ赤プルさんにお風呂掃除してもらいました キッチンもトイレも水回り全部お願いしました！」と記し、お笑い芸人の赤プルが自宅の風呂を掃除している写真を投稿。明るく広々とした浴室の洗い場の真ん中にしゃがんで作業中の赤プルが、カメラに振り返っている様子を公開した。
◆鈴木奈々の投稿が話題
この投稿にファンからは「お風呂めっちゃ綺麗」「浴槽でゆったり足が伸ばせそう」「掃除のプロだったんだ」「お風呂明るくて素敵」「プロに掃除を頼んでみたい」「広々してて憧れ」「仲良しだったんだね」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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