【VF-1S バトロイド バルキリー “マックス”】 5月25日 出荷開始 価格：3,850円

ハセガワは5月25日に、1/72スケールプラモデル「VF-1S バトロイド バルキリー “マックス”」再販分の出荷を開始する。価格は3,850円。

本商品は、1984年に公開されたアニメ映画「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」よりマクシミリアン・ジーナスのVF-1Sをプラモデル化したもの。

股関節強化パーツや腰の回転可動ギミックパーツを追加し、バランスを調整したバージョンアップ版となっており、頭部パーツはS型とA型が用意されている。

パーツカラーはホワイト、ブルー、クリアーの3色。「スカル小隊 マクシミリアン・ジーナス乗機『001』」のデカールが付属する。

「VF-1S バトロイド バルキリー “マックス”」

スケール：1/72

サイズ：模型全高176mm

(C)1984 BIGWEST

※発売日は流通により前後する場合があります。