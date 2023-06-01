ハセガワ、1/72スケールプラモデル「VF-1S バトロイド バルキリー “マックス”」再販分を本日出荷開始！
【VF-1S バトロイド バルキリー “マックス”】 5月25日 出荷開始 価格：3,850円
スケール：1/72
(C)1984 BIGWEST
ハセガワは5月25日に、1/72スケールプラモデル「VF-1S バトロイド バルキリー “マックス”」再販分の出荷を開始する。価格は3,850円。
本商品は、1984年に公開されたアニメ映画「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」よりマクシミリアン・ジーナスのVF-1Sをプラモデル化したもの。
股関節強化パーツや腰の回転可動ギミックパーツを追加し、バランスを調整したバージョンアップ版となっており、頭部パーツはS型とA型が用意されている。
パーツカラーはホワイト、ブルー、クリアーの3色。「スカル小隊 マクシミリアン・ジーナス乗機『001』」のデカールが付属する。
「VF-1S バトロイド バルキリー “マックス”」
スケール：1/72
サイズ：模型全高176mm
(C)1984 BIGWEST
※発売日は流通により前後する場合があります。