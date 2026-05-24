名門が、早くも危機感を隠せない状況に追い込まれている。レッドソックスは２３日（日本時間２４日）、本拠地フェンウェイ・パークでツインズに２―４で敗れ、２連敗となった。２２勝２９敗でア・リーグ東地区４位。首位レイズには１３ゲーム差をつけられ、ワイルドカード圏内までは２・５ゲーム差とはいえ、反転攻勢を口にするには打線の迫力があまりにも乏しい。

米メディア「エッセンシャリー・スポーツ」は同日、レッドソックスが７月末のトレード期限を待たず、異例の早さで補強市場に視線を向けていると報じた。サム・ケネディ球団社長（５２）は例年より早く補強交渉が始まっていることを認め、合意に至るかは不透明としながらも話し合いには「緊急性」があるとの認識を示したという。



焦点は右打者だ。レッドソックスは総得点１８９点、本塁打３６本といずれもメジャー下位に沈み、１試合平均得点も３・７１点にとどまる。２３日（同２４日）のツインズ戦も５安打２得点。投手陣が試合を壊さなくても、打線が押し切れない展開が続いている。トレバー・ストーリー内野手（３３）はヘルニアの手術で離脱し、内野の再編も急務となった。マルセロ・マイヤー内野手（２３）を遊撃に回すだけでは、得点力そのものの解決にはならない。

そこで候補に浮上しているのが、アストロズのジェレミー・ペーニャ内野手（２８）だ。２０２２年のワールドシリーズＭＶＰで、ゴールドグラブ賞の受賞歴もある右打者。昨季は打率３割４厘、出塁率３割６分３厘をマークし、コンタクト能力と大舞台の経験を兼ね備える。幼少期をロードアイランド州で過ごしたニューイングランドゆかりの存在でもあり、フェンウェイの空気になじむ下地もある。

もう一人の目玉はエンゼルスのザック・ネト内野手（２５）。昨季２６本塁打を放ち、今季も打率２割２分１厘ながら１０本塁打と長打力を示している。右打ちの内野手という補強ポイントには合うが、エンゼルスは２０２９年まで保有権を握っており、放出には高い対価が必要になる。

名門レッドソックスは、まだ５月末の段階で延命策を迫られている。ペーニャか、ネトか。それとも別の右打者か。動きが遅れれば、補強候補だけでなく、シーズンそのものを失いかねない。