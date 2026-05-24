タレントの若槻千夏（41）が23日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。ロケを通して大ファンになった芸能人を明かした。

この日は俳優の小泉孝太郎がゲスト出演。3人はフジテレビ「トークィーンズ」以来の共演だという。タレントの指原莉乃が「それきっかけで（小泉）の大ファンになられたんですよね」と振ると、若槻は「そうです！孝太郎さんの『トークィーンズ』のロケに行かせてもらって、インタビューさせてもらって、こんなにすてきな人がまだ芸能界にいるんだって」と当時の感動を口にした。

若槻は「やっぱり二面性があるじゃないですか。インタビューの顔と普段の顔を使い分けてちゃんとされている方もいる」と説明。「こんなに使い分けずに品よく芸能界を送れている人っているんだって思ったら大好きになった。ここまでしか言えないということが多そうなのに、全部壁をぶち抜いてきてくれた」と話した。小泉は「そんなふうに感じてくれたんですか」と照れながらもうれしそうだった。

若槻は孝太郎とのロケの感想をロケ日の夜に指原に連絡したという。指原は「“孝太郎さん最高です！”って」と回想。若槻は「“芸能界で一番最高です！”って」と明かした。