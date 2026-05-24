『名探偵プリキュア！』×『コナン』初のコラボ放送決定 プリキュアとコナン協力で一緒に事件解決の物語
大人気アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜午前8時30分〜）と『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜午後6時〜）が、コラボレーションした特別エピソードが放送されることが決定した。『プリキュア』シリーズ初の『コナン』コラボとなり、31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが登場し、6月6日放送の『コナン』にキュアアンサーが登場する。物語の内容も発表され、31日の放送回では、プリキュアとコナンが一緒に事件を解決するストーリーが展開される。
【画像】目が大きい！プリキュア顔のコナン君 公開されたコラボ放送の場面カット
それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現。『プリキュア』と他アニメ作品のコラボは、2024年に『わんだふるぷりきゅあ！』と『クレヨンしんちゃん』（テレビ朝日）がコラボし、『クレヨンしんちゃん』の放送回で、野原しんのすけ＆シロがプリキュアに変身するなど大きな話題になった。
気になるコラボ放送の物語は、31日放送の『名探偵プリキュア！』の第18話「名探偵の共演（アッセンブル）」では、宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたちが、江戸川コナンと一緒に事件の謎を解き明かしていくストーリー。
展覧会の目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、台車で運ばれてきた箱から大量のガラスの靴が飛び出すさわぎが起きる。飛び出した大量の靴は樹脂製のニセモノで、さわぎの最中に本物の「12時のわすれもの」は消えてしまっていた。怪盗団ファントムの仕業だと考えたあんなとみくるは、手がかりを求め美術館の外を調べるが、そこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会う。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう姿が描かれる。
6月6日放送の『名探偵コナン』の特別回「はなまるな真実アンサー」は、少年探偵団が連続宝石強盗事件を“キュアット解決”する物語。米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美は、夢中になっているアニメ『プリキュア』のストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切る。次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付くストーリーが展開される。
解禁されたスペシャルビジュアルでは、『コナン』の江戸川コナンと『名探偵プリキュア！』のキュアアンサーの2人が、背中合わせで探偵ポーズを決めるビジュアルになっている。
今回のコラボ放送に、吉田剛志氏（読売テレビ／『名探偵コナン』プロデューサー）は、「『来年のプリキュアは探偵なんです』多田プロデューサーと出会ってから1年。あの日を思うと、胸が熱くなります。テレビ局も制作会社も原作出版も異なる両作のコラボ。前例もなく、実現不可能に思えるハードルより、“これは面白くなる”という確信が先にありました。…からのハードな調整はご想像にお任せします（笑）。ちなみに、プリキュアへのメッセージをネクストコナンズヒント後に込めましたので、最後までお見逃しなく。奇跡のコラボ、見せてあげる！」とコラボまでの経緯を説明した。
多田香奈子氏（ABCアニメーション／『名探偵プリキュア！』プロデューサー）は、「『来年、「名探偵コナン」とコラボさせてください！』吉田プロデューサーの元へ押しかけたのは、1年前。いまこのような形で実現できたこと、心から嬉しいです。様々なハードルがあることはわかっていました。たとえ実現できなかったとしても、当たって砕けよう！でも、『名探偵コナン』のスタッフの皆さんと出会い、『視聴者の皆さんに楽しんでもらうことが一番』そんな想いを胸に、かつてないコラボ成立にたどり着くことができました」と実現までの苦労を打ち明けた。
また、「小学生から地上波でリアタイしていた『名探偵コナン』、30周年という長い年月愛され続けている『名探偵コナン』、個人的にもこのうえなく感慨深く、感謝でいっぱいです。驚きと楽しさに溢れたコラボになっています。最初は衝撃、中身は愉快、名探偵コラボ！」と『コナン』制作チームに感謝を伝えた。
それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現。『プリキュア』と他アニメ作品のコラボは、2024年に『わんだふるぷりきゅあ！』と『クレヨンしんちゃん』（テレビ朝日）がコラボし、『クレヨンしんちゃん』の放送回で、野原しんのすけ＆シロがプリキュアに変身するなど大きな話題になった。
気になるコラボ放送の物語は、31日放送の『名探偵プリキュア！』の第18話「名探偵の共演（アッセンブル）」では、宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたちが、江戸川コナンと一緒に事件の謎を解き明かしていくストーリー。
展覧会の目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、台車で運ばれてきた箱から大量のガラスの靴が飛び出すさわぎが起きる。飛び出した大量の靴は樹脂製のニセモノで、さわぎの最中に本物の「12時のわすれもの」は消えてしまっていた。怪盗団ファントムの仕業だと考えたあんなとみくるは、手がかりを求め美術館の外を調べるが、そこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会う。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう姿が描かれる。
6月6日放送の『名探偵コナン』の特別回「はなまるな真実アンサー」は、少年探偵団が連続宝石強盗事件を“キュアット解決”する物語。米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美は、夢中になっているアニメ『プリキュア』のストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切る。次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付くストーリーが展開される。
解禁されたスペシャルビジュアルでは、『コナン』の江戸川コナンと『名探偵プリキュア！』のキュアアンサーの2人が、背中合わせで探偵ポーズを決めるビジュアルになっている。
今回のコラボ放送に、吉田剛志氏（読売テレビ／『名探偵コナン』プロデューサー）は、「『来年のプリキュアは探偵なんです』多田プロデューサーと出会ってから1年。あの日を思うと、胸が熱くなります。テレビ局も制作会社も原作出版も異なる両作のコラボ。前例もなく、実現不可能に思えるハードルより、“これは面白くなる”という確信が先にありました。…からのハードな調整はご想像にお任せします（笑）。ちなみに、プリキュアへのメッセージをネクストコナンズヒント後に込めましたので、最後までお見逃しなく。奇跡のコラボ、見せてあげる！」とコラボまでの経緯を説明した。
多田香奈子氏（ABCアニメーション／『名探偵プリキュア！』プロデューサー）は、「『来年、「名探偵コナン」とコラボさせてください！』吉田プロデューサーの元へ押しかけたのは、1年前。いまこのような形で実現できたこと、心から嬉しいです。様々なハードルがあることはわかっていました。たとえ実現できなかったとしても、当たって砕けよう！でも、『名探偵コナン』のスタッフの皆さんと出会い、『視聴者の皆さんに楽しんでもらうことが一番』そんな想いを胸に、かつてないコラボ成立にたどり着くことができました」と実現までの苦労を打ち明けた。
また、「小学生から地上波でリアタイしていた『名探偵コナン』、30周年という長い年月愛され続けている『名探偵コナン』、個人的にもこのうえなく感慨深く、感謝でいっぱいです。驚きと楽しさに溢れたコラボになっています。最初は衝撃、中身は愉快、名探偵コラボ！」と『コナン』制作チームに感謝を伝えた。
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