男子アメリカ代表がVNLのメンバーを発表！ アンダーソンやデファルコらが選出
アメリカバレーボール協会（USAV）は20日（水）、男子アメリカ代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。
FIVB世界ランキング5位のアメリカはカーチ・キライ監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNLで12位、世界選手権で5位という結果で終えている。
今回招集されたのは30選手。今シーズン日本製鉄堺ブレイザーズでプレーしていたアウトサイドヒッター（OH）のマシュー・アンダーソンや広島サンダーズでプレーしていたクーパー・ロビンソン、トリー・デファルコ（ジェイテクトSTINGS愛知）、ミドルブロッカーのテイラー・エイブリル（東レアローズ静岡）らが名を連ねた。
男子アメリカ代表は予選ラウンドの第1週をカナダで、第2週をフランスで、第3週をアメリカで戦う。初戦は6月11日（木）に行われる男子トルコ代表戦だ。
■男子アメリカ代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター
▼アウトサイドヒッター
マシュー・アンダーソン
クーパー・ロビンソン
ジェイコブ・パスツール
トリー・デファルコ
ザック・ラマ
イーサン・チャンプリン
ノーラン・フレクセン
ジョーダン・エワート
ショーン・ケリー
▼ミドルブロッカー
ジェフリー・ジェンドリック
マイケル・マーシュマン
テイラー・エイブリル
キャメロン・ソーン
ダニエル・ウェター
メリック・マクヘンリー
マシュー・クニッゲ
パーカー・トムキンソン
ウェスリー・スミス
▼セッター
マイカ・クリステンソン
マイカ・マア
アンドリュー・ローワン
トレッド・ローゼンタール
▼オポジット
カイル・エンシング
ガブリエル・ガルシア
ジェイク・ヘインズ
コール・ハートキー
▼リベロ
メイソン・ブリッグス
カイル・ダゴスティーノ
エリック・ショージ
トロイ・グーチ