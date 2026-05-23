アメリカバレーボール協会（USAV）は20日（水）、男子アメリカ代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。

FIVB世界ランキング5位のアメリカはカーチ・キライ監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNLで12位、世界選手権で5位という結果で終えている。

今回招集されたのは30選手。今シーズン日本製鉄堺ブレイザーズでプレーしていたアウトサイドヒッター（OH）のマシュー・アンダーソンや広島サンダーズでプレーしていたクーパー・ロビンソン、トリー・デファルコ（ジェイテクトSTINGS愛知）、ミドルブロッカーのテイラー・エイブリル（東レアローズ静岡）らが名を連ねた。

男子アメリカ代表は予選ラウンドの第1週をカナダで、第2週をフランスで、第3週をアメリカで戦う。初戦は6月11日（木）に行われる男子トルコ代表戦だ。

■男子アメリカ代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター



▼アウトサイドヒッター

マシュー・アンダーソン

クーパー・ロビンソン

ジェイコブ・パスツール

トリー・デファルコ

ザック・ラマ

イーサン・チャンプリン

ノーラン・フレクセン

ジョーダン・エワート

ショーン・ケリー



▼ミドルブロッカー

ジェフリー・ジェンドリック

マイケル・マーシュマン

テイラー・エイブリル

キャメロン・ソーン

ダニエル・ウェター

メリック・マクヘンリー

マシュー・クニッゲ

パーカー・トムキンソン

ウェスリー・スミス



▼セッター

マイカ・クリステンソン

マイカ・マア

アンドリュー・ローワン

トレッド・ローゼンタール



▼オポジット

カイル・エンシング

ガブリエル・ガルシア

ジェイク・ヘインズ

コール・ハートキー



▼リベロ

メイソン・ブリッグス

カイル・ダゴスティーノ

エリック・ショージ

トロイ・グーチ