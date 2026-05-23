ブルガリアバレーボール連盟（BVF）は22日（金）、男子ブルガリア代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。

ジャンロレンツォ・ブレンジーニ監督が率いる男子ブルガリア代表はFIVB世界ランキング9位。昨年のVNLは11位と結果こそ振るわなかったが、ニコロフ兄弟を中心に近年若い選手が多く選出され、着々と力をつけてきている。

そのブルガリアは予選ラウンドの第1週をブラジルで、第2週をスロベニアで、第3週をアメリカで戦う。初戦は6月11日（木）に行われる男子ベルギー代表戦だ。

■男子ブルガリア代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター



▼アウトサイドヒッター

マルティン・アタナソフ

アスパルフ・アスパルホフ

ゲオルギ・タトロフ

ルシ・ジェレフ

アレクサンダル・ニコロフ

ジャスミン・ヴェリチコフ

ウラジーミル・ガルコフ

デニス・カリアギン

デニスラフ・バルダロフ

クリスティヤン・アレクソフ



▼ミドルブロッカー

イリヤ・ペトコフ

ボリス・ナチェフ

アレクス・グロズダノフ

プレスラフ・ペトコフ

イヴァイロ・ダミャノフ

キリル・コレフ

ラザール・ブシュコフ



▼セッター

シメオン・ニコロフ

ストイル・パレフ

リュボスラフ・テルキイスキ

ヴィクトル・ジェコフ

アントン・スタンチェフ



▼オポジット

ヴェニスラフ・アントフ

ディミタール・ディミトロフ

フリスティアン・ディミトロフ

ディミタール・ペイチノフ



▼リベロ

ディミタール・ドブレフ

ダミアン・コレフ

ヤセン・ペトロフ

カロヤン・ボテフ