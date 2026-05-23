男子ブルガリアがVNLメンバーを発表！ ニコロフ兄弟も代表入り
ブルガリアバレーボール連盟（BVF）は22日（金）、男子ブルガリア代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。
ジャンロレンツォ・ブレンジーニ監督が率いる男子ブルガリア代表はFIVB世界ランキング9位。昨年のVNLは11位と結果こそ振るわなかったが、ニコロフ兄弟を中心に近年若い選手が多く選出され、着々と力をつけてきている。
そのブルガリアは予選ラウンドの第1週をブラジルで、第2週をスロベニアで、第3週をアメリカで戦う。初戦は6月11日（木）に行われる男子ベルギー代表戦だ。
■男子ブルガリア代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター
▼アウトサイドヒッター
マルティン・アタナソフ
アスパルフ・アスパルホフ
ゲオルギ・タトロフ
ルシ・ジェレフ
アレクサンダル・ニコロフ
ジャスミン・ヴェリチコフ
ウラジーミル・ガルコフ
デニス・カリアギン
デニスラフ・バルダロフ
クリスティヤン・アレクソフ
▼ミドルブロッカー
イリヤ・ペトコフ
ボリス・ナチェフ
アレクス・グロズダノフ
プレスラフ・ペトコフ
イヴァイロ・ダミャノフ
キリル・コレフ
ラザール・ブシュコフ
▼セッター
シメオン・ニコロフ
ストイル・パレフ
リュボスラフ・テルキイスキ
ヴィクトル・ジェコフ
アントン・スタンチェフ
▼オポジット
ヴェニスラフ・アントフ
ディミタール・ディミトロフ
フリスティアン・ディミトロフ
ディミタール・ペイチノフ
▼リベロ
ディミタール・ドブレフ
ダミアン・コレフ
ヤセン・ペトロフ
カロヤン・ボテフ