【2026年最新】埼玉県民の「住みたい街（自治体）」ランキング！ 2位は「さいたま市浦和区」、では1位は？
大東建託は、埼玉県居住の20歳以上の男女、2026年集計の1万628人を対象に「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜埼玉県版＞」に関するアンケートを実施しました。
今回は、その中の埼玉県民が選ぶ「住みたい街（自治体）」の調査結果をランキング形式で紹介します（埼玉県居住者の2026年回答を全国の自治体を対象に集計）。
【5位までの全ランキング結果を見る】
県庁や裁判所などが集まる行政の中心地であり、駅周辺には大型の商業施設が充実しています。県内有数の進学校が集まる文教地区としても知られ、歴史と緑が調和した良好な住環境が維持されている点も高く支持されています。
全国屈指のターミナル駅である大宮駅を中心に、県内最大の商業・業務地区が広がる利便性の高いエリアです。駅周辺のにぎやかな繁華街だけでなく、氷川参道や大宮公園といった豊かな自然、文化施設やスポーツ施設が整っている点も大きな魅力となっています。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その中の埼玉県民が選ぶ「住みたい街（自治体）」の調査結果をランキング形式で紹介します（埼玉県居住者の2026年回答を全国の自治体を対象に集計）。
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2位：さいたま市浦和区2位は、4年連続でさいたま市浦和区がランクインしました。
1位：さいたま市大宮区1位は、4年連続ランクインのさいたま市大宮区でした。
全国屈指のターミナル駅である大宮駅を中心に、県内最大の商業・業務地区が広がる利便性の高いエリアです。駅周辺のにぎやかな繁華街だけでなく、氷川参道や大宮公園といった豊かな自然、文化施設やスポーツ施設が整っている点も大きな魅力となっています。
(文:All About ニュース編集部)